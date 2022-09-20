"Женуть по прапорцях Мілошевича": Гіркін розповів про майбутнє Путіна

Гіркін розповів про майбутнє Путіна / скріншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрєльцов) вважає, що зараз російський президент Володимир Путін йде по стопах сербського диктатора Слобадана Мілошевича, якого суд в Гаазі визнав винним у скоєнні військових злочинів в Косові.

Гіркін вважає, що Путіну пора схаменутися, оскільки час у нього залишилося не так вже й багато.

"Я все-таки сподіваюся, що наш Головнокомандувач зрозуміє, що фактично з нього роблять Мілошевича. З 2014 року його женуть по прапорцях Мілошевича. Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наша мета - довести Путіна до Міжнародного суду. А це глава дипломатії Європейського Союзу, перед яким наш президент танцював, як Петрушка протягом 20 років", - заявив Гіркін.

Терорист підкреслив, що не критикує Путіна з початку війни проти України.

"Але якщо вона закінчиться капітуляцією, розгромом, то я не знаю як я буду підтримувати президента розуміючи, що його падіння призведе до смути", - підсумував Гіркін.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) раптово накинувся з критикою на російського диктатора Володимира Путіна. У приклад йому він поставив президента України Володимира Зеленського, якого ненавидить і бажає йому смерті. За його словами, саме колишній комік проявив себе у війні краще, ніж Путін.

Також повідомлялося, що колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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