"Нагадує ситуацію в районі Балаклії": Гіркін назвав наступний напрямок удару ЗСУ

Терорист констатує, що окупаційних сил не вистачає для стримання ЗСУ.
Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрельцов) вважає, що після Харківщини ЗСУ можуть взятися за звільнення Запорізької області.
Так він прокоментував заяву" голови " Запорізької ВЦА Рогова про зосередження безпрецедентних сил ЗСУ на його напрямку.
"Можливо, сили там і не такі великі, як видається Рогову, але я точно знаю - там і у нас - ні достатніх сил, ні скільки-небудь укріплених позицій не було до самого недавнього (тиждень тому часу). І в цілому ситуація сильно нагадує ту, що була в районі Балаклії той же тиждень тому", - написав Гіркін в соцмережах.
Нагадаємо, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягла 300.
Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.
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