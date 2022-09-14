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"Нагадує ситуацію в районі Балаклії": Гіркін назвав наступний напрямок удару ЗСУ

14 вересня 2022, 14:06

Терорист констатує, що окупаційних сил не вистачає для стримання ЗСУ.

Гиркин, ЗСУ
Гіркін назвав наступний напрямок удару ЗСУ / скріншот, УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР", російський терорист Ігор Гіркін (Стрельцов) вважає, що після Харківщини ЗСУ можуть взятися за звільнення Запорізької області.

Так він прокоментував заяву" голови " Запорізької ВЦА Рогова про зосередження безпрецедентних сил ЗСУ на його напрямку.

"Можливо, сили там і не такі великі, як видається Рогову, але я точно знаю - там і у нас - ні достатніх сил, ні скільки-небудь укріплених позицій не було до самого недавнього (тиждень тому часу). І в цілому ситуація сильно нагадує ту, що була в районі Балаклії той же тиждень тому", - написав Гіркін в соцмережах.

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Нагадаємо, кількість населених пунктів, які вже вдалося звільнити українським захисникам у Харківській області, досягла 300.

Загалом Збройні Сили України станом на цей час вже деокупували на Харківщині 3 800 квадратних кілометрів території. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Запоріжжя Ігор Гиркин
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