Головний удар ЗСУ у Курській області ще попереду: аналітик здивував прогнозом

Українські військові не просто так отримали задачу якомога довше утримувати свої позиції на Курщині.

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Українські чиновники утримуються від розкриття деталей щодо операції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

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В Україні не розкривають свого плану щодо Курської області

Аналітик вважає, що ЗСУ ще не нанесли головний удар по ворогу

Українські військові можуть відкрити ще один напрямок просування

5 січня українські військові у Курській області країни-агресорки Росії розпочали нову хвилю наступу, однак офіційно наразі представники України не розкривають деталей ні щодо мети, ні щодо успіхів ЗСУ.

Як пише Reuters, єдине, що сказав високопоставлений український чиновник - це те, що Росія тепер "отримує те,на що заслуговує".

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Натомість незалежний військовий аналітик Франц-Штефан Гаді переконаний, що зараз головним завданням України є якомога довше утримання своєї "кишені" на території ворога, не зважаючи на те, що ворожі війська просуваються на сході.

"Існує ймовірність, що ми ще не побачили основного напряму цієї української наступальної операції", - переконаний він.

Адже наразі наступальні дії ЗСУ у Курській області відбуваються у масштабах задіювання взводів і рот. Тож, можливо, українські сили зможуть відкрити ще один напрямок просування на території ворога.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України нанесли потужний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил країни-агресорки Росії в Курській області.

Напередодні аналітики ISW повідомили, що Сили оборони України досягли нових тактичних успіхів на території Курської області РФ. Зокрема геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поперечного і центральній частині Новосотницького (всі на північний схід від Суджі).

Раніше також стало відомо, що операція Збройних сил України в Курській області суттєво змінила розстановку сил на фронті, змусивши Росію перекинути з України близько 140-150 тисяч військових.

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