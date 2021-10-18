"У мене вселився Бог!": під Перм'ю 12-річний хлопчик влаштував стрілянину в школі

12-річний Дмитро Губаєв влаштував стрілянину в школі / t.me/ENews112/

У Пермському краї Росії 12-річний хлопчик влаштував стрілянину в школі. Він зробив кілька пострілів з мисливського карабіна Сайга. Інцидент стався близько восьмої ранку в понеділок, 18 жовтня, в школі в селищі Сарс Жовтневого району. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Зупинити підлітка вдалося директору, зброю у нього вилучили та пізніше затримали, повідомляє Комсомольська правда.

Хлопчик з карабіном в руках забіг у свій клас та поставив дітей до стіни. З криком "Всім стояти!" він зробив один постріл у стіну, а інший - у стелю. Після нібито вимовив фразу "У мене вселився Бог!".

Почувши звуки стрільби, вчителі замкнули інші класи. На крики вийшла директорка навчального закладу. Вона вмовила шестикласника віддати зброю, а також заспокоїтися і зайти в її кабінет.

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Заняття в школі скасували. Дітей спочатку евакуювали на вулицю, а пізніше відправили по домівках.

t.me/ENews112/

Тим часом Telegram-канал 112 повідомляє, що стрілянину в школі влаштував 12-річної Дмитро Губаєв.

"Хлопчик вкрав Сайгу у батька і попрямував до навчального закладу. Там він встиг двічі вистрілити - у двері та стелю, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським він розповів, що був злий на однокласників і вчителів, а вночі йому "приснився Бог і підказав, що треба робити". Також шестикласник пояснив, що карабін приніс, щоби вирішити питання з однокласницею Дашею Клестовою.

Раніше хлопчика характеризували виключно з позитивного боку. У момент інциденту він нібито перебував у стані емоційного розладу.

Напад на університет в Пермі 20 вересня

18-річний Тимур Бекмансуров напав на пермський виш вранці 20 вересня. Спочатку він відкрив вогонь по випадковому автомобілю і лише потім пішов до Пермського університету. Водій, по якому стріляв Бекмансуров, вижив.

Внаслідок стрілянини в навчальному закладі загинули шестеро людей. Самого стрільця затримали, він отримав серйозні поранення, тому його доставили в реанімацію.

Перед нападом у соцмережі Бекмансуров поетапно розповів, як збирався влаштувати стрілянину.

У дописі йшлося: "Подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".

Пізніше стали відомі нові подробиці про "пермського стрілка". Як розповів один із сусідів Бекмансурова, батько Тимура був найманцем, зокрема брав участь у подіях на Донбасі.

6 жовтня стало відомо, що Бекмансуров, якому провели безліч операцій, опритомнів. Поки що він не може говорити після операції на гортані та спілкується за допомогою записок.