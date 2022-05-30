Гаубиці Caesar зітруть окупантів в порошок: Франція пообіцяла Україні більше зброї

Гаубиці Caesar/ Facebook Головнокомандувач ЗСУ

Франція надасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць Caesar.

Про це заявила голова МЗС Франції Катрін Колонна. Про нові поставки такої зброї вона сказала під час спільного брифінгу з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, коли відвідала Київ 30 травня.

Французький міністр також пообіцяла надання Україні матеріальної допомоги.

"Як ви знаєте, скоро будуть нові поставки САУ Caesar, і ми продовжуватимемо в цьому напрямку. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини і карети швидкої допомоги", – зазначила вона.

При цьому Кулеба під час виступу зазначив, що такі гаубиці – не єдина зброя, яку Україна отримує від Франції.

"Я наголосив сьогодні, що потреба в наданні Україні додаткових артилерійських систем 155 калібру залишається надзвичайно актуальною. Нам для перемоги в битві на Донбасі потрібно суттєво зміцнити наш артилерійський потенціал, тому ми сьогодні обговорили з моєю колегою це питання", – сказав Кулеба.

Самохідні гаубиці Caesar – що про них відомо

Caesar – цефранцузька 155-мм самохідна артилерійська установка. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.

У Франції вони перебувають на озброєнні з 2007 року.

Така гаубиця може застосовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Максимальна дальність стрільби 42 км. З цієї техніки можна робити 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, Франція уже раніше передавала Україні самохідні гаубиці Caesar. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що українські захисники вже використовують такі гаубиці на фронті. Він наголосив, що артилеристи ЗСУ швидко, фактично за 2-3 години оволоділи новими САУ, й опублікував фото їхнього використання.

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