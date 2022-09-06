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Єврокомісія затвердила припинення візової угоди з Росією

6 вересня 2022, 16:45

Росія не повинна мати права на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона веде свою агресивну війну проти України, йдеться в повідомленні.

Віза Шенген, Росія
Віза Шенген, Росія / ua.depositphotos.com

Європейська комісія підтримала призупинення спрощеного візового режиму для всіх громадян РФ. Тепер рішення має затвердити Європейська Рада.

Як повідомляє пресслужба Єврокомісії, такі заходи необхідно ввести, оскільки Росія не повинна мати права на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона веде свою агресивну війну проти України.

"Це означає, що російські громадяни більше не будуть користуватися привілейованим доступом в ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорогим і складним процесом отримання візи", - деталізують в ЄК.

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У разі затвердження призупинення спрощеного візового режиму:

  • Візовий збір збільшиться з 35 до 80 євро.
  • Час обробки документів буде збільшено (стандартний термін, протягом якого консульства повинні прийняти рішення за заявою про видачу візи, збільшиться з 10 до 15 днів. Цей термін може бути продовжений максимум до 45 днів).
  • Діятимуть жорсткі правила при видачі багаторазових шенгенських віз.
  • При цьому у відомстві зазначають, що для затвердження призупинення спрощеного візового режиму з Росією Європейська Рада має підтримати відповідну пропозицію Єврокомісії.

Коли вступлять візові обмеження

Нові візові обмеження мають набути чинності 12 вересня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Варто зауважити, що ЄС погодив спрощений візовий режим з Росією ще в 2007 році. 25 лютого 2022 року його дія була припинена щодо російських чиновників.

Зараз же Євросоюз планує, щоб спрощений візовий режим з країною-агресором був припинений повністю.

Заборона на видачу віз громадянам РФ на поїздки в Європу

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня закликав Європу не видавати візи росіянам для поїздок до країн ЄС. За словами гаранта, вони не повинні відсиджуватися в європейських державах, поки інші борються з російським терором.

"Європа - не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що військові злочинці, на чиїх руках – кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного разу отримають наказ – і стануть аж ніяк не туристами", - сказав Зеленський.

Згідно з даними американських ЗМІ, міністри закордонних справ країн Євросоюзу повинні підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Рішення може обмежити кількість віз, які видаються російським громадянам для поїздок до Європи. Буде потрібно більше часу і грошей на оформлення документів.

За інформацією агентства Bloomberg, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Фінляндія, Данія і Польща підтримують повний візовий бан для громадян РФ. Однак Німеччина і Франція проти такої ініціативи.

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