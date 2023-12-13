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Єврокомісія має "план Б": єврокомісар спрогнозував, чи отримає Україна €50 млрд від ЄС

Руслана Заклінська
13 грудня 2023, 23:03
Угорщина має погодитися на рішення щодо перегляду бюджету, оскільки воно стосується і її власних інтересів.
Єврокомісія має 'план Б': єврокомісар спрогнозував, чи отримає Україна €50 млрд від ЄС
Чи схвалять лідери Євросоюзу 50 млрд євро для України / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНІАН, ua.depositphotos.com

Лідери країн Європейського союзу, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, в якому передбачено виділення 50 мільярдів євро для України. Про це розповів єврокомісар з питань бюджету Йоханнес Хан у інтерв'ю Reuters.

Хан зазначив, що Угорщина повинна прийняти рішення щодо перегляду бюджету, оскільки воно безпосередньо стосується інтересів країни. На думку Єврокомісара, це рішення важливе для Будапешта, який в даний момент активно захищає свої кордони від мігрантів. Перегляд бюджету передбачає виділення 15 мільярдів євро на підтримку такої політики в межах Євросоюзу загалом.

"Цей пакет, він не тільки для України, у ньому є дещо для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які наразі є добрими друзями Угорщини та навпаки, щоб отримати додаткові фінансові кошти", - зазначив єврокомісар.

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Йоханнес Хан також повідомив, що у випадку, якщо Угорщина все ж вирішить ветувати рішення про надання 50 мільярдів євро для України, у Єврокомісії є "план Б". Однак він відмовився розголошувати подробиці цього плану, аби не створювати можливості для його витоку.

Щодо допомоги Україні, Хан підтвердив, що 26 країн ЄС можуть надати підтримку через міжурядову угоду. Він також впевнений у тому, що Угорщина не відмовиться взяти участь у міжнародній спільноті, як європейській, так і загальносвітовій.

"Звичайно. Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться осторонь міжнародної, не лише європейської, а й міжнародної спільноти", - додав Хан.

Допомога Україні

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Це питання обговорять на саміті лідерів країн ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Однак, для цього потрібно, щоб всіх країни-члени підтримали таке рішення. Проти виступає Угорщина, на чолі з пропутінським Віктором Орбаном.

Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, намагався змусити Євросоюз розблокувати 10 мільярдів євро, шантажуючи та вимагаючи цю суму для своєї країни. Однак Єврокомісія відмовилася робити цей крок.

Після цього головний політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана, Балаш Орбан, оголосив про готовність Угорщини скасувати вето на масштабну пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України в обмін на значні інвестиції.

Як нещодавно стало відомо, Європейська Комісія вирішила розблокувати 10 мільярдів євро коштів для Угорщини після оцінки виконання урядом заходів, пов'язаних із незалежністю судової влади. Однак Єврокомісія підкреслила, що знову заблокує фінансування, якщо Угорщина не буде виконувати умови.

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