'Цього Путін досі не зрозумів': військовий експерт назвав ключову помилку російського диктатора

Путін чудово обізнаний щодо невдач у війні, зокрема у тому, що удари по українських містах не призводять до бажаного результату.

Військовий експерт назвав ключову помилку російського диктатора Путіна / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін перед початком повномасштабного вторгнення в Україну вважав, що росіяни та українці є "одним народом". Тому він упевнений, що українці ще не зламалися, бо по нашій державі не завдано достатньо ударів. Проте глава Кремля дуже помиляється.

Як зазначив військовий експерт, майор резерву Армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер в ефірі FREEДОМ, мета масованих ракетних ударів РФ по Україні залишається незмінною: щоб народ натиснув на владу, а влада погодилася на переговори. Однак ефект виходить зворотним.

"Він хоче, щоб люди мерзли. Він хоче, щоб люди страждали, щоб діти перебували за низької температури взимку. Виходить результат абсолютно зворотний: народ, навпаки, гуртується, виникають ще радикальніші антиросійські настрої в українському суспільстві. Тобто це працює проти нього… Ключова помилка Путіна саме в тому, що він справді вважає українців та росіян своєрідним єдиним народом. Але це різні народи, абсолютно різні. І менталітет абсолютно різний. Українці набагато більш волелюбний народ. Цього Путін досі не зрозумів", - заявив Верцнер.

На думку експерта, Путін чудово обізнаний щодо невдач у війні, зокрема у тому, що удари по українських містах не призводять до бажаного результату. Проте робить із цих невдач неправильні висновки.

"Він вважає, що рівень невдач залежить від низької кількості ударів та низької якості ракет. Тому він намагається всіма силами добути нові джерела постачання цих ракет, чи то Іран, чи то Північна Корея. Китай, найімовірніше, нічого йому не постачатиме. Лише так він це бачить. І тільки так він це розуміє: що не йде силою, треба докласти ще більше сили. Докладе він ще більше – сила опору стане ще сильнішою", - упевнений ізраїльський офіцер.

Хто такий Віктор Верцнер Віктор Верцнер – ізраїльський військовий, майор ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю). З 2014 року допомагає українській армії, на волонтерських засадах проводить тренінги.

Нагадаємо, нещодавно президент Чехії Мілош Земан заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін може втратити владу, якщо окупанти не підуть з України. Він також додав, що не виключено, що якщо російські війська залишаться в Україні, то Путіна повалять або солдати, або бізнесмени.

До слова, раніше російський диктатор Володимир Путін насмішив абсурдною заявою щодо війни в Україні. Так, Путін заявив про те, що війна в Україні нібито йде за планом, розробленим Міноборони окупантів. Виходячи з його слів, гігантські втрати окупантів (понад 100 тисяч знищених солдатів РФ), також входять до "планів Міноборони".

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