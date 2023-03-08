Мають на це два роки: у Польщі вимагають, щоб українці повернули "необґрунтовані" соцвиплати

Українським громадянам було виплачено 2 мільйони злотих неправомірно, оскільки вони отримували допомогу після того, як залишили Польщу.

У Польщі заявили про зайві виплати українцям / unsplash.com

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну багато українців виїхали до країн Європи, побоюючись за свою безпеку. Найбільше українських громадян виїхало до Польщі, де їм надали статус тимчасового захисту та фінансову підтримку.

Як пише Rzeczpospolita, українським громадянам було виплачено 2 мільйони злотих (приблизно 450 тис. доларів) неправомірно, оскільки вони отримували допомогу після того, як залишили Польщу.

Справа в тому, що згідно з польським законодавством, виплати українським сім'ям припиняються, якщо вони перебувають за межами Польщі понад 30 днів. Проте траплялися випадки, коли українці приїжджали в сусідню країну для того, щоб оформити допомогу, а пізніше виїжджали з Польші. Водночас платіжні органи, зокрема Установа соціального страхування (ZUS), не знаючи про від’їзд громадян, виплачували їм допомогу.

відео дня

Люди, які продовжували отримувати гроші на банківські рахунки після свого виїзду, робили це неправомірно, адже мали завчасно попередити ZUS про свій виїзд.

Тож тепер громадяни, які отримали необґрунтовану допомогу, мають її повернути. У них на це є два роки. При цьому станом на зараз українці повернули всього 35,4 тис. злотих (приблизно 8 тис. доларів).

"ZUS послідовно виносить подальші рішення щодо неправомірно зібраних пільг і зобов’язує бенефіціарів повернути їх", - зазначив речник ZUS Павел Жебровський.

Як повідомляв Главред, біженці з України, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на допомогу Червоного Хреста. МКЧХ організував видачу спеціальних сертифікатів Sodexo на суму 500 злотих. Однак на що завгодно їх не витратиш - на ваучери можна отримати тільки товари першої необхідності.

Власники ваучерів Sodexo можуть їх витратити при покупці більш ніж в 60 тисяч магазинах по всій Польщі. При цьому організатори вирішили випустити 9 тисяч сертифікатів Sodexo. Хто може отримати сертифікати Sodexo від МКЧХ – читайте тут.

Вас може зацікавити: