ЄС на тижні оголосить про пакет допомоги Україні на 9 млрд євро - Bloomberg / ua.depositphotos.com

Керівництво країн Євросоюзу до кінця нинішнього тижня остаточно затвердять новий фінансовий пакет допомоги для України у розмірі 9 мільярдів євро. Про це пише західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Згідно з їхніми даними, нова програма макрофінансової допомоги від Брюсселя Києву буде складатися з 25-річних кредитів з пільговим періодом виплати на десять років.

Як кажуть євробюрократи, процентні платежі будуть покриватися з бюджету Євросоюзу. Крім того, повідомляється, що на майбутньому саміті лідерів Євросоюзу (24-25 червня) крім статусу кандидата в ЄС для України, буде обговорюватися і післявоєнне відновлення країни.

План допомоги має бути схвалений усіма 27 країнами-учасницями та Європейським парламентом.

Також очікується, що перший транш з нового пакету допомоги буде надано вже в найближчі два місяці. А до кінця року можуть бути передані ще три або чотири транші, але це буде залежати від гарантій і фінансових потреб України.

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Нагадаємо, 15 червня американський президент Джо Байден особисто розповів українському президенту Володимиру Зеленському про те, що США виділяють новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 млрд доларів.

Новий пакет американської військової допомоги включатиме:

додаткову артилерію;

зброя берегової оборони;

боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

До того американське видання The Washington Post писало - адміністрація Джо Байдена вже погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності.

Причому мова нібито йде про критично важливу зброю, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі. Пакет військової допомоги Україні в розмірі 700 млн доларів буде також включати вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, Автомобілі, боєприпаси і багато іншого.

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