"Ворог злякався прямого контакту з ЗСУ": окупантам все гірше вдається тримати боєздатність підрозділів

Російським окупантам все гірше вдається тримати боєздатність підрозділів / УНІАН

Україна вже 147 годин поспіль тримає оборону і відбиває атаки ворога. Російські окупанти намагаються утримати боєздатність своїх підрозділів.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, про це свідчать неодноразові факти здачі в полон груп російських солдатів з офіцерами, а також відмови продовжувати наступ.

"Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками та захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Удари авіацією і ракетами з території Росії і Білорусі по житлових будинках і школах – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові - це терористи", - повідомив Резніков на своїй сторінці в Facebook.

Міністр оборони підкреслив, що нападами на українських жінок і дітей Кремль досягне зовсім не того результату, до якого прагне.

читайте такожУ Білорусь з України звозять трупи окупантів-чеченців: у Мозирі забиті всі морги"Удари авіацією і ракетами з території Росії і Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗВ пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі.Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це клеймо надовго".

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Резніков підкреслив, що зараз збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які надають цю допомогу.

"Приєднуються навіть ті, до кого це вважалося неможливим. В Україну вже прибули і стали на бойові чергування нові байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів", — повідомив міністр.

Раніше генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжі дані про те, що відбувається на фронтах країни станом на 06.00 середи, 2 березня. Сьогодні - сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.

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