Знищеної техніки окупанта стає все більше - губернатор Чернігова

У Чернігові знищують техніку російських окупантів

Чернігів перебуває під контролем України. Про це заявив голова ОДА В'ячеслав Чаус.

У своєму відеозверненні він розповів, що ситуація контрольована і Чернігівщина максимально включилася в рух опору.

читайте такожРосійські окупанти розбомбили будівлі Нацполіції та СБУ в Харкові, горить університет Каразіна"У нас є спалена техніка РФ. Її стає все більше з кожною хвилиною. Цієї ночі у них (окупантів - ред.) теж палало", - заявив Чаус.

За його словами, всі військові адміністрації працюють у звичному режимі. Інфраструктура також. Вирішується питання про гуманітарну допомогу для районів, де дислокувалися російські війська.

"Настрій бойовий. А фашистам, які зайшли на нашу територію, я хочу сказати: "Ми вас будемо вбивати і дуже жорстко", - підсумував Чаус.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що виїзди з Чернігова заміновані. Губернатор закликав не залишати Регіон. При цьому губернатор повідомив, що деяким керівникам підприємств почали надходити дзвінки від нібито представників ЗСУ від надання допомоги - навести понтон, дати координати, допомогти технікою.

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