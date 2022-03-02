Знищеної техніки окупанта стає все більше - губернатор Чернігова

Всі військові адміністрації працюють у звичному режимі. Інфраструктура також.
Чернігів перебуває під контролем України. Про це заявив голова ОДА В'ячеслав Чаус.
У своєму відеозверненні він розповів, що ситуація контрольована і Чернігівщина максимально включилася в рух опору.
читайте такожРосійські окупанти розбомбили будівлі Нацполіції та СБУ в Харкові, горить університет Каразіна"У нас є спалена техніка РФ. Її стає все більше з кожною хвилиною. Цієї ночі у них (окупантів - ред.) теж палало", - заявив Чаус.
За його словами, всі військові адміністрації працюють у звичному режимі. Інфраструктура також. Вирішується питання про гуманітарну допомогу для районів, де дислокувалися російські війська.
"Настрій бойовий. А фашистам, які зайшли на нашу територію, я хочу сказати: "Ми вас будемо вбивати і дуже жорстко", - підсумував Чаус.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що виїзди з Чернігова заміновані. Губернатор закликав не залишати Регіон. При цьому губернатор повідомив, що деяким керівникам підприємств почали надходити дзвінки від нібито представників ЗСУ від надання допомоги - навести понтон, дати координати, допомогти технікою.
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