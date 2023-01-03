'Господарі РФ кинуть усе, що в них залишилося': Зеленський розповів про підступний план Кремля

Президент наголосив, що будь-яка спроба нового наступу російських загарбників повинна провалитися - це буде фінальна поразка держави-терориста.

Зеленський розповів про підступний план Кремля / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський режим кине на війну проти України всіх, кого зможе зібрати під час нової хвилі мобілізації. Про це глава держави сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

Як зазначив Зеленський, 3 грудня він провів чотири міжнародні розмови – з прем'єром Нідерландів Марком Рютте, прем'єром Британії Ріші Сунаком, прем'єром Норвегії Йонасом Гару Стере, а також прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Президент зауважив, що цей рік почали одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз – напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готує Росія.

"Саме зараз – той момент, коли разом із партнерами ми маємо посилити нашу оборону. Ми не сумніваємося, що теперішні господарі Росії кинуть усе, що в них залишилося, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку", - зазначив Зеленський.

Український гарант наголосив, що наша країна має зірвати цей сценарій і готується до всього.

"Будь-яка спроба нового наступу має провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. І я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хоче кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ", - резюмував президент.

Війна Росії проти України

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розкрив хитрий план Кремля. За словами глави розвідки, він має інформацію про плани росіян провести нову хвилю мобілізації.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що Росія в 2023 році – або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатен спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав Захід підтримати Україну за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості української держави взимку, збільшення військової підтримки та сприяння формулі миру, яку пропонує Київ.

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