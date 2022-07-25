Ердоган жорстко дорікнув Заходу в "неправильному підході" до Путіна

У Заходу абсолютно неправильний прибутокдо Путіна / Reuters

У західних політиків "абсолютно неправильний підхід" до лідера Росії Володимиру Путіну, у зв'язку з цим отримують від нього аналогічну жорстку відповідь, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю для TRT.

"Ми дивимося і на Путіна, і на (президента України, - ред.) Зеленського як на друзів, а не ворогів. Більше того, підхід заходу до пана Путіна неправильний... Ви знаєте ставлення західних політиків до Путіна. Так не личить політикам. Яке відношення до нього проявиш, те й отримаєш", - заявив він.

Далекобійні ракетні системи HIMARS в Україні

Глава офісу президента Андрій Єрмак 24 липня зробив заяву про те, що влада домовилася із Заходом з приводу нових постачань далекобійної артилерії. За словами керівника ОП, Україна очікує отримання 25-30 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS.

Журналісти The Washington Post опублікували статтю, в якій командир батальйону 93 механізованої бригади ЗСУ Богдан Дмитрук заявив, що після отримання HIMARS деяким батальйоном вдається зберегти більше життів своїх солдатів. Крім того, за його словами, війська російські окупанти намагаються адаптуватися до нових умов і відсувають військову техніку вглиб, щоб вивести її з-під удару.

Глава Міноборони Олексій Резніков 25 липня розповів про те, що армія Україна знищила вже 50 складів військ Росії. За словами міністра, ефективні дії ЗСУ руйнують логістику окупантів і не дозволяють їм вести активні бойові дії.

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