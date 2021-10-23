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Експерти підрахували, які знаки зодіаку найчастіше вакцинуються від COVID-19

23 жовтня 2021, 01:26

Найбільше вакцинованих серед Левів, а найменше - серед представників знаку Скорпіон.

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
Названо знаки зодіаку , які охочіше за всіх вакцинуються від коронавірусу / УНІАН

У Солт-Лейк-Сіті (США) з'ясували, що рівень вакцинації від коронавірусної інфекції відрізняється в залежності від знака Зодіаку щеплених.

За даними Департаменту охорони здоров'я округу, найбільший відсоток вакцинованих серед Левів, а найменший - серед представників знаку Скорпіон.

До таких висновків фахівці прийшли, вивчивши анонімні дати народження з даних про вакцинацію в окрузі, і порівнявши ці цифри з національними оцінками частки населення в цілому, пише The Salt Lake Tribune.

читайте такожЛікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусуЗокрема, з'ясувалося, що 70% людей зі знаком Зодіаку Лев повністю вакциновані, серед Водоліїв - 67% щеплених, серед представників знаків Овен і Стрілець - 59%. А ось носії знаків Зодіаку Рак, Телець, Близнюки, Терези, Риби, Козеріг і Діва вакцинувалися тільки наполовину, тобто, від 50 до 58%. Найменша кількість щеплених серед Скорпіонів - всього лише 46%.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні починається пік пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим, кількість жертв може перевищити 1 тисячу осіб на добу.

Також раніше Волинський лікар-невропатолог Наталія Бобрик розповіла, чому вакциновані українці заражаються інфікуванням коронавірусом. За її словами, в країні відсутній колективний імунітет.

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