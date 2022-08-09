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Експерт пояснив, коли Росія буде безпечною для України і світу

9 серпня 2022, 02:40

Є тільки два варіанти, за яких Російська Федерація припинить становити загрозу іншим країнам у світі.

Российские военные, российская военная техника, Владимир Путин
Експерт пояснив, коли Росія буде безпечною для України і світу/ Reuters, УНІАН

Росія може припинити становити загрозу країнам-сусідам і світу в цілому лише за двох умов – або вона стане демократичною і тяжітиме до Заходу, або розпадеться на низку окремих держав.

Лише за таких умов країна-агресорка РФ буде безпечною для інших країн. Про це заявив соціолог, публіцист та автор книг про Путіна Ігор Ейдман в інтерв’ю для сайту Главред.

"Два варіанти: або Росія як демократична і по-справжньому федеративна держава з миролюбною політикою, орієнтованою на цивілізовані західні країни, або в ситуації, коли на території Росії буде створено кілька пов'язаних між собою якимись конфедеративними відносинами держав – незалежних і не імперських", – наголосив Ейдман.

За його словами, якщо Росія колись стане демократичною, вона не зможе одночасно бути імперською та агресивною.

"Хтось із класиків говорив, що авторитаризм в РФ – це загроза не тільки для самого російського населення, а й для навколишнього світу. А демократія в Росії хороша не тільки для росіян, але й для світу. Демократична Росія не може бути одночасно імперською і агресивною. Як ми бачили, ні при Горбачові, ні при Єльцині Росія для світу не становила загрози (хоча Єльцин влаштовував різанину в Чечні)", – зазначає соціолог.

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, українські військові покроково деокуповують захоплені росіянами території та просуваються вперед. Наступні два місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні, зазначив шеф польського Бюро нацбезпеки Павло Солох.

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