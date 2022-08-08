Наступні 2 місяці – вирішальні: шеф польського Бюро нацбезпеки сказав, наскільки затягнеться війна

Шеф польського Бюро нацбезпеки сказав, наскільки затягнеться війна/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові покроково деокуповують захоплені росіянами території та просуваються вперед. Наступні два місяці можуть стати вирішальними у війні в Україні.

Таку думку висловив шеф польського Бюро нацбезпеки Павло Солох в інтерв'ю для Polsat News. Він зазначив, що хоч російські загарбники і застосовують на Донбасі тактику "килимових рейдів", проте зараз в окупантів немає суттєвих результатів, адже відсутність високоточної зброї не дає росіянам просуватися вперед.

"Усі чекають наступу, тому що наступ міг би створити підстави для якихось переговорів – чи про мир, чи хоча б про припинення вогню. Нічого подібного поки що не відбувається. Все вказує на те, що найближчі два місяці можуть стати вирішальними", – заявив Солох.

За словами шефа польського Бюро нацбезпеки, "принципові рішення" можуть проявлятись вже в жовтні 2022 року.

Проте Солох не відкидає варіанту, що війна в Україні може затягнутися надовго. Він вважає, що РФ може не відмовитися від своєї ідеї захопити всю Україну, навіть якщо на це підуть роки.

"Це чимось нагадує ситуацію у 18 сторіччі, коли царська Росія завоювала спочатку Україну, а потім – Кримське ханство. На це знадобились роки. Я думаю, що це позиція російської еліти", – зазначає він.

Раніше повідомлялося, що у лавах російських загарбників на окупованих територіях Запорізької області знову спалахують етнічні конфлікти. Під час однієї з таких ситуацій окупанти застрелили одного з командирів підрозділів чеченської національності.

Нагадаємо, російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу. При цьому вони погрожують вибухом при спробі штурму ЗСУ.

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