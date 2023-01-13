Джонсон планує новий візит до Києва - ЗМІ

Про плани візиту до Києва Джонсон розповів своїм друзям. Тим самим він хоче продемонструвати свою публічну підтримку Україні.

Борис Джонсон планує приїхати в Україну / Фото president.gov.ua

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує новий візит в Україну, під час якого він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Джонсон має намір приїхати до Києва в найближчі місяці, але поки немає конкретної інформації про дати, пише Тhе Guardian.

Зазначається, що про плани візиту до Києва Джонсон розповів своїм друзям. Тим самим він хоче продемонструвати свою публічну підтримку Україні в боротьбі з країною-агресором РФ.

Борис Джонсон тричі приїжджав в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому.

Глава спеціального комітету Палати громад з оборони і колишній армійський офіцер Тобіас Еллвуд, вважає, що Джонсон не повинен втручатися в офіційні відносини між двома країнами.

"Звичайно, Київ буде радий будь-якому високопоставленому відвідувачу із Заходу, не в останню чергу колишньому прем'єр-міністру, який з самого початку був піонером у військовій допомозі Великої Британії Україні. Але здатність Росії переносити труднощі вища, ніж у Заходу. Путін переоснащує свою промисловість, щоб допомогти військовим діям, і мобілізує ще тисячі людей для великого весняного наступу", – заявив Еллвуд.

Інший депутат-консерватор припустив, що поїздка Джонсона до Києва стане хорошою рекламою для його міжнародних виступів. Протягом перших чотирьох місяців свого перебування на посаді він заробив понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, виступивши з чотирма промовами.

Видання зазначає, що в колах високопоставлених консерваторів побоюються, щоби поїздка не підірвала авторитет чинного прем'єра Великої Британії Ріші Сунака.

"Це як про те, як Борис бачить свою роль на світовій арені, так і про підтримку України. Ситуація там залишається надзвичайно крихкою, тому йому потрібно бути обережним, щоб не поставити під загрозу відносини Ріші та Зеленського", - кажуть союзники Сунака.

Як повідомляв Главред, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні повинна закінчитися повною та беззастережною поразкою Росії. Жодних угод за принципом "територія в обмін на мир" бути не може. Світ повинен зробити все, щоб Україна перемогла вже в 2023 році.

Також Джонсон говорив, що в країнах Європейського Союзу після початку широкомасштабної війни РФ проти України було різне ставлення до ситуації. У Франції до останнього все заперечували. У Німеччині і зовсім вважали, що буде краще, якщо станеться швидка окупація української держави.

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