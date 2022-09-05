'Двійник на підстрахуванні': стан Путіна різко погіршився, стала відома причина

Володимир Путін / Скріншот

У президента Росії Володимира Путіна загострилися проблеми з нирками, з'явилася набряклість обличчя.

Перед вильотом на Камчатку у нього явно проявилися "мішки" під очима. Про це повідомляє Telegram-канал GeneralSVR, що публікує інсайди з Кремля.

Підкреслюється, що незважаючи на застосування лікарських засобів явного поліпшення не було.

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"По прибуттю на Камчатку Путін поскаржився медикам на втому і задишку, проте президент прийняв рішення брати участь у заздалегідь запланованих заходах. Двійник на підстраховці", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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