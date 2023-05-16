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Дрони надрукують на 3D-принтері: ЗМІ дізналися про далекобійні британські БПЛА для України

Олексій Тесля
16 травня 2023, 14:26 оновлено 16 травня, 14:39
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Компанія QinetiQ розробила спільно з Міністерством оборони Британії програму безпілотників.
Дрон QinetiQ
Дрони QinetiQ передадуть Україні / QinetiQ

Великобританія передасть Україні сотні дронів-камікадзе, виготовлених на замовлення, для відбиття агресії РФ.

Джерело повідомило, що секретність поставки пояснюють комерційною таємницею, оскільки безпілотники все ще знаходяться на пізніх стадіях закупівель, пише Telegraph.

"Вони будуть доставлені в найближчі місяці", – підкреслив співрозмовник видання.

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Які дрони Британія передасть Україні

Відзначається, що раніше компанія QinetiQ з Гемпшира працювала спільно з Міністерством оборони Британії над програмою безпілотників, щоб "надати рекомендації по безпілотним авіаційним системам, які можуть бути швидко розгорнуті українськими військовими".

За даними QinetiQ, один з тестових проектів включав 3D-друк дельтоподібного крила "камікадзе". Не було жодних ознак того, що йшлося про зброю для України.

Згідно публікації, мова йде про безпілотники-камікадзе з дальністю польоту понад 125 миль (понад 200 кілометрів), що більш ніж удвічі перевищує дальність установок HIMARS, які успішно застосовує українська армія.

Джерела в оборонному відомстві Британії визнали, що це безпілотники-камікадзе, "основним завданням яких є транспортування боєприпасів".

"Вони були швидко розроблені і адаптовані за значно менші кошти, ніж інші", – заявили співрозмовники видання, додавши, що "дрони мають ефект, порівнянний з артилерійським снарядом".

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Порівняльні характеристики переданого Україні озброєння / telegraph.co.uk

Раніше в повідомленні CNN говорилося про передачі Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

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