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Трамп, мабуть, покинув Україну: FT вказала на тривожні сигнали

Віталій Кірсанов
21 травня 2025, 23:43
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Журналісти зазначають, що українці та союзники в Європі відчули, що їх кинули.
Трамп дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника
Трамп дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Що написано в матеріалі Financial Times:

  • Трамп дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника
  • Розмова Трампа з Путіним стала перемогою для російського диктатора
  • Росія успішно просувається вздовж лінії фронту

Для президента США Дональда Трампа дзвінок російському президенту Володимиру Путіну пробудив надію на світле майбутнє "великомасштабної торгівлі" між Росією і США після закінчення війни в Україні.

Як пише Financial Times, радник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав, що тон двогодинної розмови нібито "був настільки доброзичливим, що жоден із президентів не хотів першим покласти трубку".

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Журналісти зазначають, що українці та союзники в Європі відчули, що їх кинули.

"Справа не тільки в тому, що президент США, мабуть, не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Згідно з його розшифровкою дзвінка, Трамп також ясно дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в зусиллях із припинення війни, надаючи Москві та Києву самим розбиратися в усьому", - ідеться в статті.

Стверджується, що для спостерігачів це був поворотний момент після більш ніж трьох років конфлікту. Трамп, схоже, умив руки і залишив Україну на милість загарбника, а дзвінок підтвердив найгірші побоювання європейців: президент США, "спокушений умовляннями Путіна, готовий розвернутися в бік Москви і продати Київ".

У дзвінку європейським лідерам після розмови з Путіним Трамп дав зрозуміти, що не тільки відсторонюється, а й не має наміру чинити додатковий тиск на Москву, доки тривають двосторонні переговори між Росією та Україною, повідомили двоє людей, поінформованих про розмову.

Зазначається, що це стало для Трампа різким поворотом. Трохи більше тижня тому він приєднався до інших західних лідерів, пригрозивши запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить вогонь.

Сам Трамп зізнався журналістам, що навіть не повторив свої попередні вимоги до Путіна припинити атаки на цивільні райони України.

"Цей дзвінок із Трампом став перемогою для Путіна. Він ясно дав зрозуміти, що припинення вогню не відбудеться найближчим часом, тому Росія може продовжити війну. І при цьому жодних додаткових санкцій застосовуватися не буде", - сказав Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.

Високопоставлений український чиновник, знайомий із телефонними дзвінками, сказав про ідею Путіна про меморандум, що "ніхто не знає, що це таке, у чому його причина і чому це важливо".

"Росіяни вестимуть переговори на низькому рівні, обмінюватимуться різними документами і тим часом продовжуватимуть битися. Скільки ще Трамп терпітиме всі ці зволікання?" - сказав Білл Тейлор, який обіймав посаду посла США в Україні з 2006 по 2009 рік.

На думку експертів, Трамп тепер, схоже, більше зацікавлений у зближенні з Москвою, ніж у вирішенні війни.

"На даний момент Трамп, схоже, розглядає нормалізацію російсько-американських відносин як самоціль. Все інше підпорядковане цій меті", - сказав Ендрю Вайс, віце-президент Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, стверджує, що Росія успішно просувається вздовж лінії фронту і примудряється вербувати солдатів у великих кількостях.

"У військовому відношенні, я думаю, Росія може підтримувати боротьбу в даний час, враховуючи її постійний набір добровольців. Керівництво Росії, ймовірно, вважає, що вони все ще можуть поліпшити свої позиції на полі бою", - додав він.

На його думку, з наближенням літа погодні умови стануть більш сприятливими для наступальних операцій, що може принести користь Росії, сказав Лі.

"Росія все ще не досягла своєї мінімальної мети - окупувати всю Донецьку і Луганську області. Тому вона може спробувати захопити якомога більше території цього літа, перш ніж вступити в більш серйозні переговори", - зазначив аналітик.

Заяви Трампа про війну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним сказав, що США не братимуть участі в мирних переговорах і не будуть вводити санкції проти РФ.

Трамп також розповів, що нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.

Крім того, президент США заявив, що Україна готова до припинення вогню. Однак потрібен час, що оцінити зусилля в цьому напрямку.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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