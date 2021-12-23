"Добросусідські відносини будь-якою ціною": Путін вибухнув заявою на адресу України

Росія прагне побудувати "добросусідські відносини" з Україною - Путін / Скріншот YouTube

Російський президент Володимир Путін сказав, що Росія, мовляв, прагне до створення добросусідських відносин з Україною, причому йде на такий крок "будь-якою ціною". Він звинуватив Київ у нібито діях, через які сторонам не вдається досягти компромісу.

Про це він заявив під час своєї щорічної пресконференції, яка проходить у четвер, 23 грудня, у Москві. За його словами, російська сторона жодним чином не може домовитися з українською владою. У той час, коли Росія нібито хоче встановити "добросусідські відносини" з Україною.

читайте такожПутін побоюється, що Україна "довбане" Росію"Ми ж хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається, будь-якою ціною, йдемо на все практично, але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом? З урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо", - підкреслив Володимир Путін.

Конфлікт Росії та України

Військовий конфлікт Москви та Києва йде з 2014 року. Протистояння почалося з окупації Росією українського півострова Крим і запуску дестабілізації ситуації на сході України, яка переросла в повноцінну збройну конфронтацію між ЗСУ і гібридними російськими військами "ЛДНР" на Донбасі.

Наразі незаконні збройні формування контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей. РФ не визнає себе стороною конфлікту і називає російсько-українське збройне зіткнення на Донбасі "громадянською війною". Свій статус Москва позначає як "посередник".

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Заяви Путіна про Україну

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в нібито підготовці військової операції на Донбасі. За його словами, Київ двічі намагався реалізувати такий сценарій. Москва, як стверджує він,"повинна реагувати".

У відповідь на питання про гарантії ненападу Росії на Україну Путін сказав, що дії Москви залежатимуть від забезпечення безпеки російської держави. РФ виступає за нерозширення НАТО на схід.

Господар Кремля Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод. На його думку, український глава держави "потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків".

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