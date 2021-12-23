"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення Зеленському

Володимир Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, вважає Володимир Путін.
Президент Росії Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод.
Таку заяву на адресу українського лідера він зробив в ході вресс-конференції в Москві, трансляція якої проходила на порталі YouTube.
Господар Кремля також підкреслив, що Зеленський нібито потрапив під вплив націоналістичних сил.
На його думку, така ж ситуація була і під час попереднього руководсства України.
"Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", - упевнений Путін.
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Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".
"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.
Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.
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