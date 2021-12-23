"Потрапив під вплив "нациків": Путін висунув звинувачення Зеленському

Володимир Путін висунув звинувачення на адресу Володимира Зеленського / УНІАН, Reuters

Президент Росії Володимир Путін звинуватив президента України Володимира Зеленського у невиконанні Мінських угод.

Таку заяву на адресу українського лідера він зробив в ході вресс-конференції в Москві, трансляція якої проходила на порталі YouTube.

Господар Кремля також підкреслив, що Зеленський нібито потрапив під вплив націоналістичних сил.

На його думку, така ж ситуація була і під час попереднього руководсства України.

"Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів, "нациків", - упевнений Путін.

Реклама

читайте такожБайден підтримав Зеленського щодо переговорів з Путіним: в ОП розкрили деталі

Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Читайте ще: