Удар РФ по пологовому будинку в Харкові: Зеленський жорстко відреагував

Унаслідок ворожої атаки по Харкову постраждали жінки в пологовому будинку.

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Росіяни атакували Україну "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

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Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову

Внаслідок атаки поранено 9 людей

Зеленський закликав партнерів посилити ППО України

Вранці 11 липня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнали дев’ятеро людей, серед постраждалих – жінки в пологовому будинку. На чергову атаку з боку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що в результаті удару РФ по Харкову діти не постраждали.

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"Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається", - написав Зеленський.

Президент додав, що вночі ворог бив також по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Зараз росіяни знову запустили нові хвилі.

"Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами. Саме тому дуже важливо якнайскоріше втілити все, про що домовилися з партнерами цими днями в Італії", - сказав Зеленський.

Лідер додав, що Україні потрібні додаткові системи ППО та дрони-перехоплювачі.

"З усіма партнерами про це говорили, є позитивні сигнали, і важливо, щоб вони перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше", - наголосив президент України.

Дивіться відео, у якому Главред розповідає про удар РФ по Харкову:

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 11 липня Харків зазнав атаки з боку ворога. Російські війська атакували центр міста ударними безпілотниками типу Шахед. Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Також цієї ночі під російський удар потрапив Чугуївський район. Там зафіксовано 7 влучань БпЛА.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в Одесі в п'ятницю вранці, 11 липня, під час масованої атаки російських ударних безпілотників. За даними ЗМІ, РФ завдала удару дронами по будівлі одеського Територіального центру комплектації та соціального захисту.

У ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". У Києві лунала серія потужних вибухів. Відомо, що у Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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