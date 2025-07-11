Що запропонували сенатори США Україні в Римі: Зеленський розкрив деталі зустрічі

США вперше приєдналися до формату "коаліції охочих", який об'єднує міжнародну підтримку України.

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Президент закликав США інвестувати в дрони-перехоплювачі для захисту українського неба / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Зеленський провів зустріч із сенаторами США у Римі

Обговорили постачання зброї, ППО та антиросійські санкції

США вперше приєдналися до формату "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Римі з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Основними темами переговорів стали посилення обороноздатності України, продовження постачання озброєння, санкції проти Росії та участь США у форматах міжнародної підтримки. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вдячний за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Важливо, що США приєдналися до цього формату – вперше", – зазначив Зеленський. відео дня

За словами президента, Україна продовжує зосереджуватись на посиленні протиповітряної оборони, враховуючи загрозу масових атак з боку РФ.

"Москва збирається вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі", – підкреслив Зеленський.

Також сторони обговорили продовження постачання зброї з боку США, можливості спільного виробництва озброєнь і закупівлю великого оборонного пакета разом з європейськими партнерами.

"Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", – наголосив президент.

Окрему увагу під час розмови було приділено новим санкціям проти Росії та її союзників.

"Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою. Дякую за зустріч і за спільну роботу заради миру та безпеки", – підсумував Володимир Зеленський.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

Крім того, Україна готується отримати 49 австралійських танків Abrams M1A1 SA та 32 Leopard 1A5 від Німеччини, Данії та Нідерландів.

Також лідери "коаліції рішучих" створять штаб-квартиру у Парижі та завершили підготовку планів розгортання майбутнього контингенту в Україні. Про це повідомляє британський уряд.

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