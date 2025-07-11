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Виділять 260 млн грн: у Києві запускають систему перехоплення ворожих дронів

Віталій Кірсанов
11 липня 2025, 11:12
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Кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.
Київ запускає повноцінну систему перехоплення дронів
Київ запускає повноцінну систему перехоплення дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23 окрема механізована бригада

Коротко:

  • На реалізацію ініціативи буде виділено 260 млн грн
  • Робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом ЗСУ

За дорученням президента України Володимира Зеленського запускається повноцінна система перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

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"На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Ці кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування", - зазначив начальник КДВА.

Ідеться про розгортання центру підготовки операторів - це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами; формування додаткових мобільних підрозділів, які нестимуть чергування в Києві та на підступах до міста.

Ткаченко також зазначив, що робота відбувається в тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України, Повітряними силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії із системою протиповітряної оборони.

"За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БПЛА", - написав він і додав, що також триває робота із залучення позабюджетних коштів.

Виділять 260 млн грн: у Києві запускають систему перехоплення ворожих дронів
Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.

Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

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Про ударний дрон: Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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