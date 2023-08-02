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"Десятки років під гнітом": експерт сказав, чому в РФ неможлива революція

Альона Вороніна
2 серпня 2023, 14:54 оновлено 2 серпня, 14:56
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У Росії складається ситуація, схожа до білоруської. Але навіть у Білорусі під час протестів було навколо кого об’єднуватися.
Сергей Кривенко, Владимир Путин
Експерт сказав, чому в РФ неможлива революція/ колаж: Главред, фото: скрін

У країні-агресорці Росії навряд чи може відбутися революція, адже для того, щоб вона почалася, потрібні вільна преса і політична опозиція. Натомість в РФ немає ні першого, ні другого. Таку думку висловив російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко в інтерв’ю Главреду.

"Досить важко це все передбачити, тому що потрібна якась революційна ситуація. Але для її створення і успішного входу в неї або виходу потрібні класичні умови – повинні бути хоч якісь вільна преса і політична опозиція. Класичний приклад – Майдан 2014 року, коли були опозиційні депутати, які підхопили вимоги народу, була вільна преса, яка могла б транслювати цей протест. І вся ця динаміка пройшла", – зазначив російський правозахисник.

Ситуація, яка зараз склалася у Росії, нагадує ситуацію у Білорусі. Але принаймні у білорусів є навколо кого гуртуватися, вважає Кривенко.

"Ситуація в Росії означає те саме з Білоруссю, тому що немає опозиційних депутатів, немає видимого розколу еліт. Тобто нікому стати точкою збірки, хоча навіть в Білорусі це є, Світлана Тихановська. Але в Росії навіть цього немає, як немає і опозиційних ЗМІ, які могли б транслювати цю позицію, принаймні відкрито, адже досить багато ЗМІ перебувають у підпіллі", – сказав російський правозахисник.

Він наголосив, що приклад СРСР показує, що задавлене репресіями суспільство може навіть десятиліттями жити під гнітом.

"Звичайно, все буває, але принаймні приклад Радянського Союзу показує, що задавлене репресіями суспільство може десятки років жити під цим гнітом. Тобто після Великого терору суспільство настільки було випалено, що за 50 років породило тільки дисидентський рух незгодних і великих таких протестів не було. Вони виникали, наприклад в Новочеркаську 1962 року, були невеликі бунти, але при таких величезних репресіях це все купирувалося", – підсумував Кривенко.

Дивіться відео інтерв'ю Сергія Кривенка Главреду:

Хто такий Сергій Кривенко

Сергій Володимирович Кривенко - російський правозахисник.

Автор низки статей і матеріалів з альтернативної цивільної служби.

З 2002 року - член правління Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства "Меморіал" (заборонений в Росії з 2014 року, організація оголошена "іноагентом").

З 2006 року - координатор, а потім керівник громадської правозахисної ініціативи "Громадянин і армія".

З 2011 року - член Московської Гельсінської групи.

Чи можливий розкол у Росії

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна. Він зауважив, що спочатку в Росії може бути палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

Нагадаємо, російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко назвав найбільші страхи Кремля. За його словами, у РФ може виникнути революційна ситуація, якщо велике невдоволення серед росіян зійдеться у часі з розколом еліт.

Також Кривенко зазначав, що Путіна змете з посади тільки смерть або надзвичайна ситуація. Влада РФ, на жаль, показала себе стійкою. Тому розраховувати на швидке усунення диктатора РФ з посади навряд чи варто. Для цього повинне статися щось серйозне.

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