Депутат Держдуми РФ запропонував завдати ядерного удару по Азербайджану

Ядерна зброя / defence.ru

Російський депутат від фракції "Справедлива Росія - За правду" Михайло Делягін запропонував своїм передплатникам в Мережі відповісти на питання, чи вважають вони доцільним нанесення Москвою ядерного удару по Азербайджану. Фактично він запропонував завдати удару по державі. На території Росії - абсолютно кровожерний нацистський режим, який ненавидить всіх навколо і погрожує своїм сусідам. Про це заявив український журналіст Денис Казанський.

У своєму Telegram-каналі він виклав пост зі скріншотом каналу Делягіна, де той запитує у своїх передплатників, чи може Росія завдати ядерного удару по нафтовій промисловості Азербайджану, який нібито переконаний "в безсиллі Росії, військовий ресурс якої спрямовано на Україну".

​​"Депутат Держдуми РФ Михайло Делягін у своєму телеграм-каналі пропонує завдати ядерного удару по Азербайджану. Як глибоко помиляються ті люди, які вважають, що Росія обмежиться Україною. Там абсолютно упоротий кровожерливий нацистський режим, який ненавидить все навколо і загрожує всім своїм сусідам", - сказав Казанський.

Також він підкреслив, що той же Делягін раніше вже закликав окупувати Казахстан і відібрати у держави північний області.

Нагадаємо, Вірменія 24 березня звинуватила Азербайджан у наступі в районі Нагірного Карабаху. У Міноборони Азербайджану подібні заяви заперечували. Невизнана Нагірно-Карабахська республіка (НКР) оголосила воєнний стан.

Міністерство оборони Росії повідомило, що азербайджанські війська зайшли до зони відповідальності "російських миротворців" і завдали ударів в районі населеного пункту Фурух. Росіяни закликали Азербайджан відвести свої військові підрозділи.

У відповідь у Баку жорстко заявили Росії, що село називається Фаррух, а не Фурух і вказали на порушення Тристоронньої угоди вірменською стороною, яка не вивела свої війська із зазначених у договорі районів.

Також Азербайджан закликав РФ не спотворювати інформацію про просування своїх військ, не використовувати назву "Нагірний Карабах" і правильно вказувати азербайджанські території.