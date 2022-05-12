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Чіпи з холодильників і посудомийок: ЗМІ з'ясували, з чого у РФ створюють хвалену "суперзброю"

12 травня 2022, 10:55

Комп'ютерні чіпи або напівпровідники – це "мізки" будь-якої сучасної електроніки, від побутової техніки до винищувачів. А РФ виробляє мало власних чіпів.

танк рф
РФ використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Санкції США, запроваджені щодо РФ через війну в Україні, позначилися на російському оборонпромі. Росія змушена використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин і холодильників в деякій військовій техніці, а кільком виробникам російських танків довелося призупинити виробництво через брак таких компонентів.

Про це розповіла міністр торгівлі США Джина Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету обмежень щодо країни-агресора, пише The Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками з посудомийних машин і холодильників", – розповіла чиновник на слуханнях в Сенаті.

За її словами, експорт технологій з США в РФ скоротився майже на 70% з моменту запровадження санкційних обмежень в кінці лютого. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

"Наш підхід полягав у тому, щоби позбавити Росію технологій, це підірвала б її здатність продовжувати війну. І це саме те, що ми робимо", – зазначила Раймондо.

Прессекретар Міністерства торгівлі США Робін Паттерсон додав, що кількість поставок із США в РФ, включаючи товари, що підпадають під дію нових правил (напівпровідники, телекомунікаційне обладнання, лазери, авіоніка і морські технології) скоротилася на 85%.

"Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що заборона скоротить більше половини російського імпорту високих технологій і підірве здатність країни диверсифікувати свою економіку і підтримувати свої збройні сили. Заборона не була спрямована на блокування поставок побутової електроніки", – пише The Washington Post, пояснюючи появу у військовій техніці окупантів чіпів з імпортних холодильників і посудомийок.

читайте такожХвалена зброя РФ існує лише у фантазіях генералів: чим насправді воює армія РосіїЯк відомо, комп'ютерні чіпи або напівпровідники – це "мізки", що керують найсучаснішою електронікою, від побутової техніки до винищувачів. А РФ виробляє мало власних чіпів, при цьому покладаючись на імпорт азіатських і західних компаній. Найбільші світові виробники комп'ютерних мікросхем почали припиняти поставки в Росію в кінці лютого після того, як набули чинності обмеження, запроваджені США через війну проти України.

Раніше росЗМІ писали про те, що що два російських виробника танків – УралВагонЗавод і Челябінський тракторний завод – були змушені призупинити виробництво через брак компонентів.

Як повідомляв Главред, військові розпакували один зі збитих російських безпілотних літальних апаратів Орлан-10, за допомогою якого війська Росії стежать за українськими позиціями. З'ясувалося, що в блоці зйомки в БПЛА закріплено фотоапарат Canon на липкій стрічці, а паливо подається через частину пластикової пляшки. Фотографії апарату відправили на Захід – там не вірять, що це такий сучасний російський безпілотник.

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