Чого хоче Путін: президент Латвії розповів про одержимість російського диктатора

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що російський диктатор Володимир Путін мріє про відновлення Російської імперії — такою, якою вона була в XIX - на початку XX століття. На це вказують російська пропаганда та гібридна війна.
Рінкевич вважає, що Латвія повинна бути готова до гібридної війни та всякого роду провокацій, передає Delfi.
"Ми бачимо і спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна (..) Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони — це Україна. Ми [краще] будемо дякувати українцям, які воюють, ніж, можливо, їм довелося б дякувати нам", — сказав президент Латвії на сніданку в Давосі в рамках дискусії, присвяченої Україні.
Рінкевічс заявив, що необхідно нарощувати оборонну промисловість, оскільки техніка потрібна не лише для допомоги Україні, а й самій Латвії.
За словами президента, важливо збільшити державні витрати на оборону — до 2027 року в Латвії це буде 3% ВВП.
Як повідомляв Главред, президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що в 2024 році країна має намір зміцнити військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.
Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш заявив, що РФ як і раніше шукатиме нові цілі для агресії, причому незалежно від того, як закінчиться повномасштабна війна проти України. НАТО слід розробити довгострокову стратегію стримування Москви.
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