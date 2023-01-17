"Це проти наших правил": Вучич "наїхав" на РФ через вербування сербів для вбивств українців

Президент Сербії обурений тим, що представники ПВК "Вагнера" телефонують сербам та вербують їх для війни проти України.

Олександр Вучич виступив проти РФ / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Вагнерівці намагаються завербувати сербів, аби ті погодились стати взяти участь у війні на боці РФ та вбивати українців. Президент Сербії Олександр Вучич розлючений через такі телефонні дзвінки. Про це він повідомив в ефірі місцевого телебачення.

Він зазначив, що російські ЗМІ та групи у соціальних мережах навмисно публікують оголошення сербською мовою про набір найманців у ПВК "Вагнера".

"Чому ви з Вагнера телефонуєте комусь із Сербії, коли знаєте, що це проти наших правил?"- сказав Вучич.

Президент Сербії також запевнив, що у його країні немає штаб-квартири ПВК "Вагнера" і найманці не налагоджують зв'язки з місцевими ультра націоналістичними організаціями.

Як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вербує в російських в'язницях "новобранців", яких відправляють на війну в Україну. При цьому втрати на війні серед "вагнерівців" колосальні. Більшість ліквідують на лінії фронту.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія кинула на захоплення Соледара найбільш підготовлених бойовиків ПВК Вагнера і намагалася штурмувати місто з усіх боків.

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