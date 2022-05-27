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Бунт у РФ: у Примор'ї депутати зажадали припинити війну в Україні

27 травня 2022, 10:58

Депутатів Леоніда Васюкевича і Геннадія Шульгу позбавили права голосу на засіданні законодавчих зборів Примор'я.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
У РФ вимагають вивести війська з України / Reuters

У Приморському краї група депутатів законодавчих зборів зажадала від президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Під час засідання регіонального парламенту вони також зажадали вивести війська РФ з України, пише Комерсант.

"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", - зачитав член фракції КПРФ Леонід Васюкевич звернення чотирьох депутатів-комуністів.

Повідомляється, що заява викликала обурення в регіональному парламенті. Зокрема, губернатор Олег Кожем'яко закликав "вивести із залу" комуністів Леоніда Васюкевича і Геннадія Шульгу.

"Ці дії паплюжать російську армію і наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом. Зрадник", - заявив губернатор.

У підсумку обох комуністів позбавили права голосу на сьогоднішньому засіданні законодавчих зборів. Лідер місцевої фракції КПРФ Анатолій Долгачов зазначив, що заява була неузгодженим "абсолютним демаршем".

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Дивіться онлайн Новини Донбасу

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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