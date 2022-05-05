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"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться Росія

5 травня 2022, 03:48

Коли Путіна вб’ють або засудять, в Росії доведеться проводити очищення від рашизму так само, як колись в Німеччині проводили денацифікацію.

В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться Росія/ Reuters, Главред

Палацовий переворот в Росії можливий, це добра російська традиція. І ймовірність такого перевороту зростатиме у залежності від того, як швидко буде наближатися перемога України у війні.

Після цього Росія частково зміниться, адже Путін зараз є уособленням російських імперських настроїв, і його усунення з поста буде сильним ударом по російському суспільству. Про це сказав нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді.

"Палацовий переворот можливий, це добра російська традиція. Це неодноразово відбувалося в Росії в XVII, XVIII і в XX століттях, коли керівника, який завдавав поразки вбивали, утримували в ув’язненні, душили подушкою чи раптом звільняли з займаної посади. Така ймовірність є, і вона буде зростати. Ця ймовірність зростає в залежності від того, наскільки близькою буде наша перемога", – зазначає В’ятрович.

У той же час варто розуміти, що війна РФ проти України – це війна не тільки Путіна, а й більшості росіян. Адже для багатьох громадян Росії те, що чинить їхня країна-агресорка є цілком прийнятним, каже історик.

"Тому зникнення або знищення Путіна буде шансом для України, аби запустити процеси перебудови Росії та провести там таку саму політику, яка проводилася в Німеччині після поразки Третього Рейху, коли Адольф Гітлер покінчив життя самогубством", – наголошує В’ятрович.

читайте такожНакази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВін нагадав, що це не німці захотіли проводити денацифікацію після Другої світової війни – рішення примусово провести таку політику щодо ФРН прийняли держави, які перемогли Гітлера та Третій рейх.

"Переконаний, що таке саме відбудеться з РФ після смерті Путіна або загибелі, або вбивства, або суду (можливі різні варіанти)", – каже історик.

Раніше американський військовий історик російського походження Макс Бут пояснив можливі майбутні ходи Путіна у війні проти України. Він зазначив: якщо російський диктатор стягне в Україну більше танків і живої сили, це підвищить ризик виникнення в РФ масових протестів.

Також повідомлялося, що президент країни-агресорки РФ може зважитися на ядерний удар. При цьому зараз він стоїть перед вибором не між тим, чи застосовувати таку зброю, а між тим, яким має бути цей ядерний удар – тактичним чи стратегічним. Таку думку висловив ексзаступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко.

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