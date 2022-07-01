Буде перелом у війні: крах економіки РФ може призвести до перемоги України - експрем'єр РФ

Крах економіки РФ може призвести до перемоги України у війні / topnews.in, УНИАН

До кінця 2022 року у війні в Україні може відбутися перелом. Цьому може посприяти крах економіки Росії. Про це заявив колишній прем'єр РФ Михайло Касьянов в ефірі FREEДОМ.

Касьянов вважає, що саме крах економіки РФ може призвести до перемоги української армії, яка з кожним днем збільшує свій потенціал.

"Зараз після 4 місяців вже йде війна на виснаження. Практично війна перейшла в конкуренцію економічних і військових потенціалів. Звичайно ж для путінської Росії це важке випробування, з урахуванням тих же санкцій, ефект від яких наростає з кожним тижнем, з кожним місяцем. Ми бачимо інфляцію: будь-яке опитування людей на вулиці показує, що продукти, медикаменти подорожчали не менше ніж у 2 рази", - сказав Михайло Касьянов.

В РФ взагалі впала автомобільна промисловість. Протягом місяця Росія виробила лише 3700 автомобілів замість 100 тис. машин.

"Всі заводи встали, крім випуску "Лади". Трагедія пішла по всій економіці. Всі логістичні ланцюжки всієї промисловості фактично порвані. Оскільки Росія була інтегрована у зовнішній світ. Так, РФ - це експортоорієнтована країна, але без імпорту, який звалився у два рази, біда наростає з кожним місяцем", - додав Касьянов.

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Раніше Олег Жданова зазначав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Експерт пояснював, що Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

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