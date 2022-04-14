РФ кине в бій більше авіації, ракет та артилерії: другий етап війни буде жорсткішим – Тука

Другий етап війни буде жорсткішим – Тука/ Facebook АТО, Главред

Війна Росії проти України уже перейшла на другий етап – тепер бої точаться на Сході та Півдні Української держави. Тактика РФ і її застосування зброї буде відмінним від того, що було раніше.

Зокрема, російська армія ще активніше застосовуватиме авіацію та ракети. Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Другий етап війни – на Сході і Півдні – може суттєво відрізнятися від першого більшими обсягами використання російської авіації, ракет та дальнобійної артилерії. Тобто Росія всі ці засоби буде використовувати більш активно", – каже Тука.

За його словами, бойові дії можуть бути жорсткішими, адже в російської армії уже немає "рожевих окулярів" – вони тепер не очікують, що мирні мешканці зустрічатимуть їх з радістю.

"При цьому буде зменшена тактика, бо вже навіть у росіян впали "рожеві окуляри" – вони зрозуміли, що ніхто їх із квітами зустрічати в Україні не буде. Ніяких бравурних рейдів танковими колонами вже здійснюватися не буде", – зазначає Георгій Тука.

Раніше Тука наголошував, що імідж російської армії суттєво змінився від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від статусу "другої найсильнішої у світі" армія РФ опустилася до "збіговиська мародерів, ґвалтівників і вбивць". Проте українцям не варто розслаблятися, дивлячись відео розтрощеної російської техніки та плаваючих у водоймах танків. Адже якщо ми втратимо пильність, РФ може вдарити сильніше.

Раніше британська розвідка повідомляла, що бойові дії на Сході України до кінця квітня будуть лише посилюватися. Ескалація в Донецькій та Луганській областях відбудеться у найближчі 2-3 тижні.

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