У Великобританії помер чиновник

Депутат-консерватор британського парламенту Девід Емесс помер від ран, які отримав у п'ятницю під час нападу на нього учасника зустрічі з виборцями, повідомляти BBC News.

Він помер в операційній лікарні свого виборчого округу в Ессексі. Підозрюваний у нападі затриманий, також у поліції в розпорядженні є знаряддя вбивства - ніж. Інших підозрюваних поліція поки що шукає.

Напад було скоєно близько полудня в методистській церкві міста Лі-он-Сі, де Емесс зустрічався з виборцями. Якийсь чоловік кілька разів ударив політика ножем. Першу допомогу Емессу лікарі надали прямо на місці. Потім його доставили до лікарні й там оперували дві години, але не змогли врятувати.

Серу Девіду було 69 років, у нього залишилися дружина і п'ятеро дітей. Він був депутатом парламенту з 1983 року. Як депутат він вважав за краще займатися питаннями захисту прав тварин, підтримав заборону полювання на лисиць, був прихильником Брекзиту, нагадувати Daily Telegraph.

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16 червня 2016 року в місті Берстолл в Західному Йоркширі була смертельно поранена депутат-лейборист Джо Кокс, противниця Брекзіта. У 2020 році Емесс випустив книгу, в якій згадав, що вбивство Кокс зруйнувало британську традицію вільних зустрічей депутатів з виборцями.

Нагадаємо, Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великобританії, в 2006 році помер у Лондоні від отруєння полонієм-210, після того як випив чаю в лондонському готелі "Міленіум". Розслідування британських правоохоронців встановило, що до цього злочину причетні нинішній депутат Держдуми РФ Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун. У січні 2016 року Британські слідчі представили підсумки свого розслідування, згідно з якими вбивство 43-річного Литвиненка, "ймовірно, було схвалено" Володимиром Путіним, а безпосередніми виконавцями стали Луговий і Ковтун.