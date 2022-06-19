Британські війська готуватимуться воювати в Європі проти РФ – глава Генштабу країни/ Ministry of Defence

У Великій Британії глава армії попередив свої війська, що вони повинні готуватися "воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили російського диктатора Володимира Путіна.

Генерал Патрік Сандерс замінив на посаді очільника Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта минулого понеділка. Тепер він попередив британських солдатів про виклики, з якими вони можуть зіткнутися на фоні війни Росії проти України. Про це пише Sky News.

"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві… Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", – зазначив генерал.

Нагадаємо, Джонсон запропонував Заходу план з 4 пунктів для закінчення війни в Україні. Він зазначив, що Україна може потребувати довготермінової підтримки на тлі затяжної війни з Росією. Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, тому інші держави повинні надавати Україні ресурси, щоб вона вистояла і здобула перемогу над агресором.

Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії всерйоз розглядає можливість відправки Україні вже найближчим часом додаткових протикорабельних ракет модифікації Harpoon.

Читайте також: