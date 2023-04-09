Британська розвідка розповіла, про що говорив Путін з оточенням на Радбезі

Російський диктатор Володимир Путін, за інформацією британських розвідників, обговорив ситуацію в окупованих регіонах України під час засідання Радбезу РФ.

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Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Диктатор країни-агресора Росії Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, в ході якого обговорив ситуацію на фронтах україно-російської війни. Як повідомляють представники британської розвідки, нарада стала першим подібним заходом з жовтня 2022 року.

"Основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, у ній йшлося про відновлення, правоохоронну діяльність та громадський порядок на незаконно анексованих територіях України. Вибір Колокольцева основним доповідачем, ймовірно, є спробою Кремля показати ситуацію на цих територіях як нормалізовану", — кажуть розвідники.

Однак, як стверджують розвідники з Великобританії, насправді велика частина території як і раніше залишається зоною активних бойових дій, а потім ‒ піддається нападам українських партизан і тому там надзвичайно обмежений доступ до основних умов життя для багатьох мирних жителів.

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Також диктатор Путіна нібито знову у вузькому колі назвав захоплені території України "історичними землями" РФ і дав вказівку якнайшвидше інтегрувати їх" в єдиний правовий простір РФ".

Війна в Україні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ Збройних сил України залежить від чотирьох важливих складових. Коли всі вони зійдуться, почнеться операція зі звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що рішення про мирні переговори з Росією має прийматися тільки Україною, а ініціювати їх повинен президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на цьому тижні в соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування сил української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Секретні військові документи з'явилися в Twitter і Telegram. Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком.

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