Британська розвідка показала знищені мости в Курській області

Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, написали в розвідці.

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Знищені мости в Курській області / колаж: Главред, фото: британська розвідка

Британська розвідка опублікувала фотографії знищених під час операції України в Курській області мостів через річку Сейм. Відповідний допис опублікувало Міністерство оборони Великобританії у соцмережі X.

"Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", - йдеться у повідомленні.

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Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ проникли на кілька кілометрів углиб російської території, прорвавши оборону агресорів з Росії ще на одній ділянці кордону в Курській області.

Інститут вивчення війни повідомляв, що 13 вересня українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області РФ.

В той же час, у Курській області армія РФ почала контрнаступ, але поки що не спостерігається бойових дій, які б свідчили, що росіяни почали масштабну операцію для повного витіснення ЗСУ із захоплених районів.

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