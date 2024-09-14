ЗСУ знову прорвались на Курщині: тисячі росіян під загрозою оточення - Forbes

Група російських новобранців чисельністю у тисячі людей ризикує опинитися в оточенні.

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Українці прорвалися на новій ділянці Курської області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

ЗСУ проникли на кілька кілометрів углиб російської території, прорвавши оборону агресорів з Росії ще на одній ділянці кордону в Курській області. Такою інсайдерською інформацією поділився український підрозділ БПЛА Khorne.

Аналітик Forbes Девід Екс проаналізував цю інформацію. За його даними, у четвер українські інженери за підтримки дронів і танків прорвали російську оборону на кордоні між Україною та Росією, за 20 миль на захід від виступу в Курській області. Ця операція була несподіваною і виявилася більш успішною, ніж свідчили початкові дані з коротких відео з дронів.

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Після прориву ЗСУ Росія передбачувано заявила, що її війська зупинили атаку завдяки авіації та артилерії. Безліч ЗМІ рознесли цю інформацію, цитуючи джерела агресора. Однак згодом українська група дронів "Хорн", яка брала участь в операції, відкинула ці твердження та розкритикувала фейки РФ.

Вони заявили, що журналісти, які цитують заяву Кремля, – це "істерики, які не мають інформації або оплачувані проросійські інформаційні операції".

Як доказ, "Хорн" опублікував відео, де видно, як українська броньована техніка проїжджає через прорив і рухається в напрямку села Веселе, за три милі від кордону. Деякі машини отримали пошкодження, але більшість змогла прорватися до околиць Веселого, незважаючи на артилерійський вогонь.

Поки що незрозуміло, чи просунулися українці далі в наступні дні, і чи залишилися у Веселому чи поблизу.

"Хорн" висловив наступну думку:

"Ми просунулися на нові території, на кілька кілометрів углиб Росії. Група російських новобранців чисельністю у тисячі людей ризикує опинитися в оточенні", - йдеться в заяві.

Щонайменше на кілька годин у четвер українські війська вдруге за п'ять тижнів увійшли на територію Росії, зазначають аналітики західного видання.

"Українська операція в напрямку Веселого розпочалася лише через день після того, як російські сили здійснили контратаку на головний виступ українських військ у Курській області, зрештою відбивши кілька прилеглих населених пунктів. Як операція у Веселому може змінити динаміку хаотичних боїв навколо основного виступу, ще належить побачити. У найкращому випадку для України, нова атака через кордон може відволікти російські війська від контратак далі на схід", - підсумували в Forbes.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська операція України - останні новини

Як відомо, ЗСУ просунулися вперед у ще одному районі Курської області. Також продовжується протистояння українських і російських військових у тій частині Курської області, яка була захоплена ЗСУ раніше.

За даними ISW, повномасштабний контрнаступ РФ у Курській області ще не почався. Російська влада переважно покладалася на погано навчених й екіпірованих призовників, кажуть аналітики.

Раніше аналітик ISW назвав дату, коли Росія може вибити ЗСУ з Курської області. Він зазначив, що російські контратаки не є зміною тактики, оскільки війська діють малими підрозділами.

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