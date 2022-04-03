УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ворог атакував Одесу з повітря, над містом - клуби диму

3 квітня 2022, 07:11

У деяких районах Одеси вранці в неділю, 3 квітня, зафіксовано пожежу. Частину ракет збито ППО. Городянам порекомендували закрити вікна.

Одеса, війна
В Одесі вранці 3 квітня пролунали вибухи / Фото Reuters

Вранці в неділю, 3 квітня, російські окупанти атакували з повітря Одесу. У місті лунали вибухи, піднялися клуби диму.

Як повідомило оперативне командування Південь, в деяких районах Одеси зафіксовано пожежу. Частина ракет збита ППО.

Городянам порадили закрити вікна.

Одеса
Над Одесою сьогодні піднімаються клуби диму / Фото Суспільне

Депутат міської ради Петро Обухов уточнив, що ракетний удар завдали по інфраструктурному об'єкту.

Як повідомляв Главред, сьогодні вранці о 4:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Під загрозою удару опинилася практично вся територія країни, крім Луганської та Херсонської областей.

false

Як повідомляв Главред, російські окупанти обстріляли Смерчами Кривий Ріг. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти. Зокрема, в Інгулецькому районі постраждали десятки приватних будинків і один навчальний заклад. Обійшлося без жертв.

Ворог вів вогонь з реактивної системи залпового вогню Смерч. РСЗВ Град завдяки тому, що територіально бої зрушилися, до Кривого Рогу вже не діставала.

Як повідомляє CNN з посиланням на кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Інші новини:

viber
дарунок війна в Україні новини Одеси вибух війна Росії та України
Реклама
Популярне
Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на квітень, які принесуть небувалий успіхПривернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на квітень, які принесуть небувалий успіх Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недругиГороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги Російська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землеюРосійська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землею "Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні"Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти УкраїниРашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України

Останні новини

08:30

Військові РФ масово відмовляються воювати проти України - Генштаб

08:10

Гороскоп на сьогодні, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрість

07:54

Кораблі під прапором РФ відмовляються дозаправляти в Середземному морі - Reuters

07:42

ППО України стала ударом для Росії: Москва не отримала повітря, її літаки вразливі - Британія

07:11

Ворог атакував Одесу з повітря, над містом - клуби диму

Реклама
06:49

Завершення війни і 10 років на повернення Криму: Зеленський назвав план на перемовини з Росією

06:44

Китай заявив ЄС, що домагатиметься миру в Україні по-своєму - Reuters

06:27

Чому Україні та Європі не можна допустити в Росії нової перебудовиПогляд

05:53

"Кадирівці" розграбували українські конвої та роздавали гуманітарку нібито "від Рамзана та його мами"

05:18

У Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

04:56

Окупанти обстріляли Кривий Ріг Смерчами та касетними боєприпасами - Вілкул

04:28

"Вмри, Путін, нехороша ти редиска": жартівлива пісня про способи вбивства Путіна підкорила МережуВідео

03:52

Рашисти ґвалтують дітей, старих і мертвих: дівчинка-підліток описала пекло в МаріуполіВідео

03:45

Плюс один ворог: Оля Цибульська накинулася на Ані Лорак за злочинне замовчування війни в УкраїніВідео

03:26

Путін хоче відсвяткувати перемогу: у розвідці США назвали нову мету РФ в УкраїніВідео

02:59

Макс Барських захищатиме Україну зі зброєю в рукахВідео

02:50

Росіяни крали навіть жіночі труси: як з Київщини тікали окупанти РФВідео

02:17

"Втратив чесність в контактах з РФ": Зеленський жорстко розкритикував ОрбанаВідео

01:51

Геноцид на Київщині: рашисти закатували та вбили старосту села, її чоловіка і синаВідео

01:13

Ворог пішов на штурм на Донбасі, збирає сили для наступу на СєвєродонецькВідео

Реклама
00:56

Атака з Білорусі та Гостомеля на Київ: Зеленський у січні отримав від США план нападу Росії - WSJ

00:43

У Зеленського оцінили ймовірність війни за КримВідео

00:26

Арахамія висловився про непрості переговори з Китаєм щодо гарантій безпеки

02 квітня, субота
23:58

Росіян відправили в пекло: ЗСУ знищили окупантів, які вбили волонтерів під ЧерніговомВідео

23:40

Понад 600 військових РФ відмовилися воювати з Україною навіть під загрозою кримінальної відповідальності

23:39

"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою

23:03

Розстріляних жінок спалювали прямо на дорозі: у Міноборони показали звірства рашистівВідео

22:42

ЗСУ влаштували окупантам "Чорнобаївку": Арестович заявив про удар по колоні РФ з Курської області

22:41

Зустріли "квітами": на Донбасі бійці ЗСУ знищили тактичну групу ворога

22:39

Путіну світить ордер на арешт: експрокурор трибуналу ООН назвала головні звинуваченняВідео

22:20

У Кремлі назвали одну з головних цілей війни в Україні

22:19

"Росіяни лютували": Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі - WSJВідео

21:54

Договір про гарантії безпеки не буде реалізований: Арахамія назвав умовуВідео

21:54

Чернетки готові, можна говорити про зустріч: Арахамія допустив саміт Зеленського і Путіна у Стамбулі

21:37

Росіяни обстріляли Миргород на Полтавщині: пошкоджено аеропорт

21:15

Росія усно погодилася на нашу пропозицію, окрім Криму - Арахамія

21:01

"Скоро все побачите": Єрмак пригрозив окупантам неприємностями

20:55

Збройні сили України повністю звільнили Київську область від російських військ

20:30

Рашист, який потрапив у полон і був обміняний на воїна ЗСУ, знову хоче воювати проти України

20:27

Росії не вдасться підкорити Україну: українці вільні і не житимуть в імперському болоті - волонтер

Реклама
20:22

"Вони забрали мою доньку": як українці зустрічали бійців ЗСУ у звільненому селищі

20:10

Прикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:00

У Маріуполі кадирівці задля розваги стріляють по дітях та їдять собак

19:46

3 знаки зодіаку, яким пощастить з грошима на наступному тижні

19:39

Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу

19:37

Буча навиворіт: Дмитро Комаров показав перші жахливі кадри зі звільненого містаВідео

19:22

На Харківщині окупантів отруїли пиріжками - Генштаб

19:20

Захопити весь Донбас під "ЛДНР" та назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ

19:07

Він ставатиме ще агресивнішим: психолог розповів, які дві патології є в ПутінаВідео

18:39

Україні треба готуватися до місяця запеклих боївПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти