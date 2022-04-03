Ворог атакував Одесу з повітря, над містом - клуби диму

В Одесі вранці 3 квітня пролунали вибухи / Фото Reuters

Вранці в неділю, 3 квітня, російські окупанти атакували з повітря Одесу. У місті лунали вибухи, піднялися клуби диму.

Як повідомило оперативне командування Південь, в деяких районах Одеси зафіксовано пожежу. Частина ракет збита ППО.

Городянам порадили закрити вікна.

Над Одесою сьогодні піднімаються клуби диму / Фото Суспільне

Депутат міської ради Петро Обухов уточнив, що ракетний удар завдали по інфраструктурному об'єкту.

Як повідомляв Главред, сьогодні вранці о 4:21 в Україні оголосили повітряну тривогу. Під загрозою удару опинилася практично вся територія країни, крім Луганської та Херсонської областей.

Як повідомляв Главред, російські окупанти обстріляли Смерчами Кривий Ріг. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти. Зокрема, в Інгулецькому районі постраждали десятки приватних будинків і один навчальний заклад. Обійшлося без жертв.

Ворог вів вогонь з реактивної системи залпового вогню Смерч. РСЗВ Град завдяки тому, що територіально бої зрушилися, до Кривого Рогу вже не діставала.

Як повідомляє CNN з посиланням на кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, до початку травня окупанти РФ поставили собі за мету захопити Донбас та інші регіони на сході України.

Інші новини: