"Братва може психанути": Путін не доживе до перемоги України - Сотник

Російського диктатора можуть ліквідувати до серпня цього року, вважає публіцист.

Путін не доживе до перемоги України - Сотник / скріншот youTube

Війна Росії проти України не закінчиться при живому диктаторі Володимирі Путіні, але жити йому залишилося недовго, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді він зазначив, що Путін ніколи не відмовиться від Криму і Донбасу.

"Повторюся, немає Криму - немає Путіна. Мені все-таки здається, що Путін не доживе до перемоги України. І всі останні події розкладаються, як пасьянс - одна карта до іншої лягає. Тому я думаю, що Путін закінчить вже в цьому році. Я виділяю два місяці, критичних для Путіна - це травень і серпень 2023 року",- пояснив Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник)-письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Він нагадав, що саме в травні може початися "вибуховий наступ ЗСУ".

"І братва може психанути і закінчити це все діло. А до серпня вже буде зрозуміло, що Крим – не наш, і братва теж може психанути і закінчити з Путіним", - підсумував письменник.

Нагадаємо, російський політик і громадський діяч Геннадій Гудков вважає, що оточення російського диктатора Володимира Путіна може усунути його за підсумками військових поразок Росії в Україні.

Раніше Христо Грозєв розповів, що російські олігархи стверджують, що Володимир Путін хворий. Найбагатші люди Росії бажають смерті президенту РФ.

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