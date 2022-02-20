Понад 40 тисяч біженців відправили з окупованого Донбасу до Ростовської області

Більшість біженців з ОРДЛО опинилися у Ростовській області / Reuters

Після оголошення евакуації на окупованих російськими гібридними військами "ЛДНР" територіях Донбасу людей відвезли до Росії. У Ростовській області опинилися понад 40 тисяч біженців. Близько двох тисяч людей на поїздах прибули до Воронезької і Курської областей. Ще 20 поїздів на шляху до Воронежу.

Як повідомляє Інтерфакс у неділю, 20 лютого, тимчасово виконуючий обов'язки керівника російського МНС Олександр Чупріян розповів про те, що у Ростовську область приїхали понад 40 тисяч жителів захоплених російськими окупаційними силами районів Донбасу.

читайте такожВідвезу тебе я в тундру: "евакуйованих" з ОРДЛО переселяють до Мурманської області"Наразі вони розміщені, в основному, в 92 пунктах тимчасового розміщення", - зазначив він.

Також Чупріян уточнив, що за останні 24 години до Воронезької та Курської областей вирушили близько 2 тисяч біженців.

За інформацією Вести Воронеж, перша група біженців вже прибула на вокзал Воронеж-1 на поїзді.

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"Серед прибулих багато дітей, жінок і пенсіонерів. Саме ці категорії людей з "ЛНР" та "ДНР" евакуюють в першу чергу", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що у Воронежі очікується прибуття другого поїзда з жителями ОРДЛО. До міста їдуть ще близько тисячі людей.

Евакуація жителів ОРДЛО до Росії

Російські незаконні збройні формування у четвер, 17 лютого, здійснили обстріли майже всієї лінії розмежування на Донбасі. Під обстріл потрапили позиції сил ООС та об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріли торкнулися Станиці Луганської, залізничної станції Кіндрашівська-Нова в Щастинському районі та селища Врубівка в Попаснянському районі.

Серед цивільних об'єктів, що потрапили під обстріли, незаконних збройних формувань, опинилися дитячий садок, школа, станція і локомотивне депо. Троє працівників дитячого садка отримали контузії, їх доставили до лікарні. Діти не постраждали.

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" 18 лютого виступили із заявою про те, що президент України Володимир Зеленський, мовляв, незабаром віддасть наказ ЗСУ про "наступ" на ОРДЛО і оголосили про евакуації населення окупованого Донбасу до Росії.

Журналістка Олена Романова повідомила, що жінки і діти були змушені стояти в автобусах під Таганрогом більше 12 годин без гарячого харчування і зручностей.

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