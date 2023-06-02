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"Білоруси можуть вступити у війну проти України": експерт розкрив, за яким сценарієм

Юлія Куришко
2 червня 2023, 18:22 оновлено 2 червня, 18:29
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Сергій Бульба розповів, чи готові білоруси відкрито вступити у війну проти України.
'Білоруси можуть вступити у війну проти України': експерт розкрив, за яким сценарієм
За якої умови білоруси можуть вступити у війну проти України / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: Youtube Главред

В інтерв'ю Главреду колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба розповів чи є сценарій, за якого білоруси можуть відкрито вступити у війну проти України. Він також додав, що у Путіна в Білорусі є агентура на всіх рівнях.

"Тому він розуміє, що користі від таких вояків не буде жодної. З іншого боку, від російських мобілізованих користі теж мало, але, принаймні, вони хоча б не так активно розбігаються. По білорусах вони прогнозують, що ті можуть повести себе не тільки як полонені румуни у 1944 році, а й активно переходити на бік України разом з озброєнням. Тобто одними загороджувальними загонами тут не обійтися", - зазначив експерт.

Хто такий Сергій Бульба

Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Військовий офіцер нагадав, що знаковою подією стало те, коли Пашинян влаштував демарш на засіданні ОДКБ. Після того Путін особисто прилетів до Мінська вмовляти Лукашенка, обіцяти йому всілякі пряники.

"Тоді ж він пропонував Лукашенку ввести війська, але не до зони бойових дій, а у вже окуповану частину Донецької та Луганської областей з допоміжними функціями - логістика, поліцейські функції та інше. Але у когось вистачило мізків і розуміння, що таке введення може катастрофічно завершитися для Білорусі", - додав Бульба.

Теза про те, що саме Лукашенко не допустив участі у війні білоруських збройних сил, сумнівна, ділиться думками експерт.

"Коли з білоруського боку ракети летіли в бік України (за різними оцінками було запущено від 670 до 720 ракет), хіба Лукашенко це подобалося? Ні, категорично не подобалося, але він нічого не міг із цим зробити. І потім у мене таке враження, що тільки після того, як Китай замовив слівце, Путін перестав це робити. Зараз є версія про те, що Лукашенко виторговував ядерну зброю як гарантію для себе, але при цьому обіцяв Путіну, що після отримання ядерної зброї він спокійно зможе ввести білоруські війська", - наголосив Бульба.

Невідомо, чим усе це закінчиться, і як Лукашенко далі буде викручуватися, тому що Китай вже не особливо заступається, додає політик.

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Загроза нападу Росії з Білорусі

Нагадаємо, що війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту. На полігоні Ружанський окупанти РФ і війська Білорусі моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання.

Путін взяв під контроль Білорусь. Глава Кремля Володимир Путін погодив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, вважає Олег Жданов.

Росія вибухнула погрозою розмістити ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО. Тактична зброя країни-агресора Росії в Білорусі, мовляв, "допоможе забезпечити безпеку Союзної держави", сказав російський посол.

Ядерна зброя в Білорусі не допоможе Росії влаштувати перелом на війні проти України. Заява міністра оборони агресора Росії Шойгу збіглася з новим пакетом допомоги Україні від США та вступом Фінляндії до НАТО.

Більше цікавих новин:

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