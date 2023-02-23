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Били з танків і артилерії: Росія в перші дні війни збивала свої літаки з вертольотами

23 лютого 2023, 16:09
Країна-окупант Росія втратила пілотів, у яких був досвід ведення бойових дій з підключенням сухопутних військ, пише британське видання Financial Times.
Війська РФ, вертоліт РФ
Росія збила мінімум декілька своїх вертольотів і літаків у перші дні повномасштабної війни - чиновники / Колаж ДШВ ЗСУ, Міноборони РФ

Агресор Росія у перші дні свого повномасштабного нападу на Україну збила декілька своїх літаків і вертольотів. Окупанти втратили пілотів з досвідом бойових дій з підключенням сухопутних військ. Росіяни вели вогонь по своїй же військовій авіації, застосовуючи танки і артилерію.

Як повідомляє Financial Times, колишній високопоставлений американський чиновник розповів про те, що окупаційна армія точно збила не один свій військовий літак.

"Можливо, це не двозначне число, але це більше одного або двох...вогню по свої було багато...може бути, у них не було пілотів з бойовим досвідом, які хотіли б літати над Україною і ризикувати своєю головою в тій божевільній обстановці", - припустив чиновник.

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Дані відомості, стверджують журналісти, підтвердив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Це сталося. З артилерійських підрозділів, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали свої вертольоти і збивали власні літаки", - додав він.

Журналісти з посиланням на свої джерела підкреслили, що в результаті обстрілу своїх же військ окупанти втратили пілотів, у яких був досвід ведення бойових дій з підключенням до операції сухопутних військ. Скільки агресор РФ могла втратити пілотів, не уточнюється.

Наступ Росії на Україну

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше сказав, що наступ агресора Росії на Україну почався в лютому. Окупанти ведуть активні бойові дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Росіяни хочуть захопити Куп'янськ Харківської області, а також Бахмут, Авдіївку, Лиман і Вугледар Донецької області.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупаційній армії Росії не вистачає сил і засобів для проведення нових наступальних дій проти України. Окупанти атакують у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, проте не можуть досягти поставлених "завдань".

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що активна фаза розв'язаної Росією війни проти України може завершитися влітку 2023 року. За словами Буданова, західний світ передає Києву все більше необхідної зброї. Згідно з прогнозом глави військової розвідки, ЗСУ мають шанс на звільнення всіх своїх територій в межах 1991 року.

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Війна Росії проти України:

війська Росії війна Росії та України
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