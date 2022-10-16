Тікав, як антилопа: у Росії зняли на відео люту втечу хлопця від поліції з повісткою

Потенційний "чмобик" тікає від повістки / Колаж Главреда

У Санкт-Петербурзі чоловік безуспішно намагався втекти від поліцейських, які намагалися вручити йому повістку до військкомату. Інцидент зняв на відео мешканець будинку, стоячи на балконі.

Повідомляється, що все сталося в ЖК "Ладозький парк". Побачивши поліцейських з повісткою, хлопець пустився навтьоки, не випускаючи при цьому з рук пакета. За ним погналося кілька людей. При цьому хлопець мало не вгодив під колеса автомобіля. Але в підсумку його спіймали.

Подальша доля хлопця невідома, його особа теж.

Стояли біля кожної "парадної"

Ксенія Собчак у себе в телеграмі підтвердила, що сьогодні в Петербурзі співробітники військкомату прийшли в ЖК "Ладозький парк".

Поліцейські чатують призовників / скріншот

"Підписники повідомили, що вони стояли біля кожної парадної (під'їзд по-пітерськи, - ред.), в арках на виході, чатували поверхи і зупиняли машини на території ЖК. Тобто чоловіки буквально не могли пройти повз - їх усіх зупиняли і вимагали надати документи. А тим, хто був у списках - вручили повістки. Схожа ситуація сьогодні спостерігалася і в іншому пітерському ЖК - "Полюстрово парк", - пише вона.

"Мобіків" вже повним ходом "двухсотять"

Родичам людей, мобілізованих згідно з указами диктатора Володимира Путіна від 21 вересня, почали приходити" похоронки " ‒ з повідомленнями про їхню загибель в Україні.

У четвер, 13 жовтня, чиновники в Челябінській області повідомили про загибель п'яти мобілізованих солдатів. У повідомленнях в суботу, 15 жовтня, говориться, що загинули ще чотири людини, мобілізованих в Красноярському краї.

Родичі деяких загиблих чоловіків сказали, що їм обіцяли два місяці навчання, перш ніж їх відправлять на передову. 14 людей вже померли, не доїхавши до фронту - з різних причин (включаючи самогубства, серцеві напади, бійки та інші недуги).

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