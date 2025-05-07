Форсування річки Дніпро: відомо, чи можливий прорив РФ найближчим часом

На більшості островах контроль мають окупанти.

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Чи може ворог вийти на правобережжя / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Головне із заяви нардепа:

Для РФ важливо захопити південь України

У росіян не вийде форсувати річку Дніпро

Ворог має мало сил та засобів для цього завдання

Тими силами та засобами, які мають на сьогодні окупанти на Херсонщині, нереально форсувати річку Дніпро. Про це заявив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо.

За його словами, для Росії стратегічно дуже важливо захопити південь України.

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"Росіяни повернуться до цих намірів, хоч на війні все швидко змінюється, але точно це не відбудеться в цьому році. Щодо тактичних операцій, які зараз проводить противник у тій зоні, то, на жаль, на більшості островах контроль мають окупанти. Вони там і гинуть. Ми залишили деякі острови, тому що на них нереально перебувати, бо там болото, в якому потрібно сидіти й виживати. Влітку ще там більш-менш, а в холодну пору року – неможливо. Там відбувалися бої, якісь острови противник захопив, але ми тримаємо контроль за допомогою дронів, камер спостереження та нашої берегової лінії оборони. Адже річка Дніпро дозволяє меншими силами тримати надійнішу оборону", - сказав він.

Костенко також додав, що давно вже йдуть розмови про бажання росіян форсувати річку Дніпро, щоб вийти на правобережжя. Однак ті сили, які має ворог у цій зоні, говорять про те, що найближчим часом така операція малоймовірна. Адже зараз основні напрямки, на яких зосередився противник – це Курщина, Донеччина.

"Ворог удає, що він десь пересувається та має намір форсувати р.Дніпро. Навіть якщо противник сильно захоче це реалізувати, то захопить якийсь невеличкий плацдарм, маю сумнів, що це матиме успіх. Якщо говорити про плацдарм того рівня, який був в окупантів і з якого їх вибили, то найближчим часом це малоймовірно з тим силами та засобами, які вони зараз мають. Це нереально" - підсумував народний депутат.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію в цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Військовий оглядач Василь Пехньо сказав, що по місту Лиман, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії останнім часом завдає величезної кількості авіаційних ударів. Це є частиною стратегії ворога по просуванню через Лиманський фронт на агломерацію Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка – Костянтинівка.

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