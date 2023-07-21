"Путін став боягузом": у Польщі назвали главу РФ "занудою" і рознесли погрози

Після заколоту ватажка Вагнера Євгена Пригожина імідж Путіна змінився на гірше, тепер він не виглядає таким "сильним" і "жорстким", сказав Станіслав Жарин.

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Путін повторює брехню про Польщу і спотворює інформацію про війну проти України - Жарин / Колаж: Главред, фото: Twitter С. Жарин, скріншот YouTube

В уряді Польщі у відповідь на слова директора країни-агресора Володимира Путіна про те, що нібито "західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам" назвали його "занудою" і "боягузом", який поширює фейки. У Варшаві вказали кремлівському керівнику на його слабкість після заколоту Пригожина і найманців Вагнер.

На своїй сторінці в мікроблозі Twitter представник уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин написав про те, що Путін вже неодноразово поширював недостовірну інформацію про Польщу і намагається фальсифікувати відомості про війну проти України.

"Жалюгідна зануда з Кремля в черговий раз повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України", - зазначив Жарин.

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Він також акцентував увагу на тому, що Путін "знову використовує історичний ревізіонізм для поширення неправдивих звинувачень проти Польщі". Особливо в моменти, коли згадує про якісь, мовляв, "плани Варшави напасти на Білорусь".

Також представник польського уряду вказав на слабкість Путіна після заколоту Пригожина. Ватажок Кремля тепер виглядає "не таким сильним і жорстким, як стверджувала його пропаганда".

"Для багатьох росіян, особливо військових, Путін став боягузом ... Чим слабкіший образ Путіна, тим більше він викликає недовіри у росіян, особливо у силовиків, тим жорсткіше будуть пропагандистські атаки з його участю", - додав Станіслав Жарин і підкреслив, що кремлівська брехня приховує за собою слабкість Росії.

Пропаганда Путіна

Директор Росії Володимир Путін раніше вигадав, що контрнаступ ЗСУ нібито "неуспішний", а радянська зброя, якою користуються окупанти нібито "краща, ніж західна". У нападі Москви на Київ він знову звинуватив західний світ.

"Весь світ бачить, що хвалена Західна, нібито невразлива техніка горить, а за своїми тактико-технічними даними вона часто поступається деяким зразкам радянського виробництва. Так, західне озброєння можна додатково поставити і кинути в бій. Це, звичайно, завдає нам певної шкоди і затягує конфлікт", - вигадав Путін.

Крім того, Путін примудрився сказати, що Польща і Литва "хочуть окупувати Україну". У тій же заяві він вибухнув погрозами і на адресу Варшави.

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - підкреслив Путін.

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