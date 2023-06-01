Байден має намір перетинатиме "червоні лінії", блеф Путіна провалився - WP

Президент США Джо Байден прагне посилювати військову допомогу Україні та "перетинати" так звані "червоні лінії" Росії. Володимир Путін блефує, коли говорить про ці лінії, а Москва нічого не робить. Тому рішучість Вашингтона зростає. Однак все може швидко змінитися.
Журналіст The Washington Post у своєму матеріалі написали про те, що Байден ще раз перетнув "червону лінію" Росії, коли схвалив постачання Україні винищувачів F-16.
"Адміністрація Байдена і далі поповнює український арсенал зброї. Йдеться і про рішення президента США допомогти Україні з отриманням винищувачів F-16 – саме це для Путіна новою "червоною лінією", - наголошується в статті.
Вказується, що рішучість Байдена зростає через те, що Путін не реалізував погрози на адресу Заходу, які він обіцяв зробити у відповідь на військову допомогу Україні. Блеф Путіна провалився, але ситуація може швидко змінитися.
"Росія стільки разів знецінювала свої червоні лінії, кажучи, що певні речі неприйнятні, а потім нічого не робила, коли вони відбувалися. Проблема в тому, що ми не знаємо фактичної червоної лінії. Це в голові однієї людини, і це може змінюватися з дня на день", - підкреслив один зі співрозмовників видання, експерт з питань Росії у Фонді Карнегі Максим Саморуков.
Винищувачі F-16 для України
Президент США Джо Байден 19 травня на саміті G7 в Японії сказав, що Штати підтримують рішення країн-союзників розпочати навчання пілотів Повітряних сил ЗСУ щодо управління винищувачами Заходу, серед яких бойові літаки F-16.
Журналісти NBC пізніше з'ясували, що США і союзники збираються відправити Україні винищувачі F-16. Штати можуть передати свої бойові літаки не напряму, а через посередників.
Президент Володимир Зеленський подякував Байдену і назвав його заяву історичною. Глава Офісу президента Єрмак підтвердив створення авіаційної коаліції для України.
Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже восени. Орієнтовно - наприкінці вересня - початку жовтня.
Дивіться відео, в якому Ігнат розповів, хто з союзників першим може дати Україні F-16:
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