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Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

Андрій Ганчук
16 червня 2023, 09:44 оновлено 16 червня, 09:52
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Агресор РФ хотіла побудувати нове посольство в Австралії біля будівлі парламенту країни, проте депутати чітко заявили, що шпигунство Москви їм там не потрібне.
Парламент Австралії, Пєсков
Австралія запідозрила Росію в шпигунстві і не дозволила будувати посольство біля свого парламенту / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Парламент Австралії ухвалив рішення заборонити країні-окупанту Росії будувати поруч з собою будівлю посольства Москви. Депутати вирішили розірвати з російською державою договір про оренду ділянки і сказали, що шпигунство їм не потрібне. У директора Кремля Володимира Путіна вже висловили чергову "стурбованість" і заявили, мовляв, про "недружній крок".

Як повідомляє CNN, 15 червня австралійський парламент офіційно заборонив агресору Росії будувати нове посольство поруч зі своєю будівлею. Як вважають у Канберрі, росіяни можуть використовувати своє дипломатичне відомство для шпигунства.

Зокрема, глава уряду Австралії Ентоні Альбанезе сказав, що рішення продиктовано інтересами національної безпеки. Він нагадав позицію Канберри, яка засуджує напад Росії на Україну.

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У свою чергу, міністерка внутрішніх справ країни Клер О'ніл зазначила, що уряду з даного питання було дано чіткий сигнал від Ради національної безпеки.

"Можливість шпигунства та іноземного втручання з цієї установи представляла б значний ризик для нації. Ми не потерпимо шпигунства та іноземного втручання в нашу країну. Ми будемо діяти перед небезпекою для нашої демократії і наших громадян, і ми будемо робити це без будь-яких вибачень ні перед ким", - сказала вона.

Лідер опозиції Пітер Даттон також заявив, що весь австралійський парламент об'єднався проти загрози РФ.

"Ми будемо терпіти іноземного шпигунства, яке суперечить нашим національним інтересам. Ми не потерпимо людей, які намагаються втручатися у виборчі процеси в нашій країні", - додав депутат.

"Ми врахуємо це, якщо на порядку денному виникнуть питання"

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, спікер кремлівської директорської Дмитро Пєсков назвав рішення Канберри "ще одним недружнім кроком Австралії, що характеризується ворожістю і русофобією".

Москва погрожує, мовляв, "відповісти"

"Це черговий недружній акт Австралії. Ми врахуємо це, якщо на порядку денному виникнуть питання, що вимагають взаємності, і відповімо відповідним чином", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Війна Росії проти України

Представник Генштабу, бригадний генерал Олексій Громов раніше заявив, що за тиждень контрнаступальних дій ЗСУ звільнили 7 населених пунктів. Українські війська також просунулися в Пологах Великої Новосілки Запорізької та Донецької областей. Окупанти, в очікуванні атак армії України, посилюють оборону у Вугледарі.

В Інституті вивчення війни зазначили, що сили оборони України продовжують просування на фронті. Американці також акцентували увагу на тому, що ЗСУ ще не розпочали свій повноцінний контрнаступ.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі вважає, що армія України під час контрнаступу доб'ється своїх цілей. Однак на досягнення результату потрібно багато часу.

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